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Бочкарева до и после скандала: Миро предложила сопоставить два фото

По мнению блогера, актриса кардинально изменила свое поведение в Сети после суда.

Бочкарева до и после скандала: Миро предложила сопоставить два фото
Наталья Бочкарева. Фото: Global look press.

Острое перо Лены Миро коснулось сетевого поведения Натальи Бочкаревой до и после суда. Она обратила внимание, что актриса, засветившаяся в наркотическом скандале, до правового вердикта изображала из себя тихую христианку. Сейчас же опять стала самой собой.

«Всунула свой пряник матрешки в платочке на фоне иконы, а потом, когда буря миновала, вывалила грудь», — написала она и предложила сравнить две фотографии из Instagram звезды.

Блогер заметила, что «неумным бабам» свойственна хитрость. Однако эта хитрость заметна окружающим.

Напомним, на суде Бочкарева признала свою вину в хранении наркотиков и отделалась штрафом. Ранее звезда категорически отрицала свою причастность к этому делу, заявляя, что видео с ее задержанием сфабриковано.

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БочкареваБочкарева скандалЛена МироНаталья Бочкарева
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Бочкарева до и после скандала: Миро предложила сопоставить два фото
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