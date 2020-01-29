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«Вроде за «народного» добавляют тридцатку»: Игорь Николаев озвучил размер будущей пенсии

Как отметил композитор, ему очень повезло, что не так давно ему присвоили высокое звание.

«Вроде за «народного» добавляют тридцатку»: Игорь Николаев озвучил размер будущей пенсии
Николаев назвал размер будущей пенсии/http://globallookpress.com/

Композитор Игорь Николаев, которому недавно исполнилось 60 лет, рассказал, на какую пенсию рассчитывает от государства в ближайшее время. Как сказал популярный исполнитель, пока он еще не ушел на заслуженный отдых. Всему виной тот факт, что пенсионный возраст подняли.

«Вроде за «народного» добавляют тридцатку. Если обычная пенсия тысяч двадцать, то будет пятьдесят», — заявил композитор, которому недавно присвоили звание Народного артиста России.

Как сказал Игорь Николаев, человек не может знать, что с ним случится даже через минуту. По его словам, сегодня ты на ногах, а завтра может что-то произойти и будешь рад любым деньгам. Певец считает, что никогда и не от чего нельзя зарекаться.

Как отметил композитор, во времена СССР можно было безбедно существовать на авторские отчисления от одного хита. Прекрасно работало Всесоюзное агентство по авторским правам. Однако вскоре Игорь Николаев попал под крушение этой системы. Советский Союз развалился. В тот момент закончились и авторские отчисления. В итоге, чтобы как-то существовать, он стал сам петь песни, что в то момент его сильно выручило, сообщает портал «7 дней».

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«Вроде за «народного» добавляют тридцатку»: Игорь Николаев озвучил размер будущей пенсии
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