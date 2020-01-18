Жена Николаева становится похожей на его мать

Вот уже десять лет Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Оказалось, за это время в его супруге многое изменилось.

Прежде всего, внешность. Актриса все больше стала походить на свою свекровь Светлану Митрофановну. К слову, женщины находятся в прекрасных отношениях друг с другом.

Юлия признается, что обожает мать Игоря. Она называет ее самой лучшей и говорит, что родительница музыканта всегда и во всем поддерживает ее.

Накануне они всей семьей отмечали день рождения Николаева. Ему исполнилось 60 лет. Проскурякова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram серию снимков с торжества и поблагодарила все тех, кто смог явится на празднование юбилея певца.

Примечательно, что на дне рождении любимого папы не было их с Юлией общей дочки Вероники. К слову, все гости явились без своих наследников.