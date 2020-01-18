НОВОСТИ

Жена Николаева становится похожей на его мать

Вот уже десять лет Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Оказалось, за это время в его супруге многое изменилось.

Жена Николаева становится похожей на его мать
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press

Прежде всего, внешность. Актриса все больше стала походить на свою свекровь Светлану Митрофановну. К слову, женщины находятся в прекрасных отношениях друг с другом.

Юлия признается, что обожает мать Игоря. Она называет ее самой лучшей и говорит, что родительница музыканта всегда и во всем поддерживает ее.

Накануне они всей семьей отмечали день рождения Николаева. Ему исполнилось 60 лет. Проскурякова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram серию снимков с торжества и поблагодарила все тех, кто смог явится на празднование юбилея певца.

Примечательно, что на дне рождении любимого папы не было их с Юлией общей дочки Вероники. К слову, все гости явились без своих наследников.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаИгорь Николаев последние новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Николаева становится похожей на его мать
Интересно?
Поделись с друзьями: