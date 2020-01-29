«Я любила двух мужчин одновременно»: Андрейченко вспомнила уход от Дунаевского к Шеллу

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как уходила от мужа композитора Максима Дунаевского к актеру Максимилиану Шеллу.

«Я любила двух мужчин одновременно. У меня случился роман с Шеллом. Я влюбилась в него в одну секунду. Это было поражение молнией. При этом у меня был маленький сын от Дунаевского. Это были, конечно, муки и страдания. Однажды я пришла к Максиму и сказала все честно и естественно, попросила развод. Сказала, что если он не согласится, то меня посадят в тюрьму. Меня ведь однажды вызвали. Спросили: «Что вы себе позволяете? В три часа ночи покидаете отель «Космос», где живут иностранцы. В стране, где вас знает каждая бездомная собака. Мы в вашей сумке найдем то, за что вам светит 15 лет». Это был 1984 год. Такие были нравы», — отметила актриса.

Как сказала звезда, она не хотела уезжать из России.

«У меня в СССР было все. На кухне лежало по пять сценариев. Один лучше другого. Я умная женщина. Этот брак был вынужденный. Шелл был холостяком. Он вообще не собирался поначалу жениться», — заметила она.

Как призналась актриса, первое время Дунаевский не хотел с ней разводиться.