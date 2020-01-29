НОВОСТИ

«Я любила двух мужчин одновременно»: Андрейченко вспомнила уход от Дунаевского к Шеллу

Как отметила актриса, она честно все объяснила композитору о новых чувствах.

«Я любила двух мужчин одновременно»: Андрейченко вспомнила уход от Дунаевского к Шеллу
Андрейченко вспомнила, как разводилась с Дунаевским/http://globallookpress.com/

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как уходила от мужа композитора Максима Дунаевского к актеру Максимилиану Шеллу.

«Я любила двух мужчин одновременно. У меня случился роман с Шеллом. Я влюбилась в него в одну секунду. Это было поражение молнией. При этом у меня был маленький сын от Дунаевского. Это были, конечно, муки и страдания. Однажды я пришла к Максиму и сказала все честно и естественно, попросила развод. Сказала, что если он не согласится, то меня посадят в тюрьму. Меня ведь однажды вызвали. Спросили: «Что вы себе позволяете? В три часа ночи покидаете отель «Космос», где живут иностранцы. В стране, где вас знает каждая бездомная собака. Мы в вашей сумке найдем то, за что вам светит 15 лет». Это был 1984 год. Такие были нравы», — отметила актриса.

Как сказала звезда, она не хотела уезжать из России.

«У меня в СССР было все. На кухне лежало по пять сценариев. Один лучше другого. Я умная женщина. Этот брак был вынужденный. Шелл был холостяком. Он вообще не собирался поначалу жениться», — заметила она.

Как призналась актриса, первое время Дунаевский не хотел с ней разводиться.

«Я пришла к судье. Попросила развести нас за 48 часов. Попросила оставить со мной только сына. И Максим поступил красиво. Он в итоге дал мне развод. Потом он еще раз поступил красиво. Позволил Шеллу усыновить нашего сына Дмитрия», — заявила Наталья Андрейченко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ДунаевскийМаксимилиан ШеллНаталья АндрейченкоПрограмма "Судьба человека"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я любила двух мужчин одновременно»: Андрейченко вспомнила уход от Дунаевского к Шеллу
Интересно?
Поделись с друзьями: