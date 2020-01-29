Дунаевский клялся Андрейченко жизнью сына, что у него нет во Франции внебрачной дочери

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как узнала о внебрачной дочери своего тогдашнего супруга композитора Максима Дунаевского. Как известно, у музыканта был роман с филологом Ниной Спада, когда он жил вместе с Андрейченко. Женина родила дочь Алину и увезла ребенка во Францию.

«Друзья мне рассказали о внебрачной дочери Дунаевского. Ко мне пришли и сказали, что у него девочка растет в Париже. Родилась почти одновременно с нашим общим сыном. Что я тогда почувствовала? Это пережить нельзя. Я ушла сразу же от Максима из его дома. Я очень дружила с ее сестрой Лией, поэтому уехала к ней. Но он хитростью со мной помирился. Я сказала: «Поклянись жизнью нашего сына, что этого не было». Он сказал: «Я тебе клянусь!» — рассказала актриса.

При этом сейчас все былые обиды между Андрейченко и Дунаевским давно забыты. Не так давно актриса в шутку даже предложила экс-супругу снова пожениться. «А что я должна была сказать? Да. Я ему предложила. Я подумала, что были такие пары, как Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. Они три раза разводились. Чем мы хуже?» — сказала она.

Как добавила Андрейченко, она не жалеет о давнем разводе с Максимом Дунаевским. «Все, что происходит в жизни — правильно. Если ты в это веришь, то все только к лучшему. Люди ищут сейчас родственные души, поэтому я и предложила Дунаевскому снова пожениться», — сказала актриса.