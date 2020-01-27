НОВОСТИ

Натальи Андрейченко не оказалось в ее мексиканском особняке

Пиар-директор актрисы сообщил, что в самое ближайшее время будет написано заявление в полицию.

Натальи Андрейченко не оказалось в ее мексиканском особняке
Андрейченко не оказалось в ее особняке/http://globallookpress.com/

Пиар-директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в Instagram сообщил, что «Мэри Поппинс» советского кинематографа не оказалось в ее особняке в Мексике. Туда приехал ее помощник. При этом все машины, в том числе и та, на которой она в субботу приехала из гостей, стоят на месте.

Также пиар-директор опроверг информацию, что актриса могла попасть в ДТП. Выяснилось, что авария, о которой писали мексиканские порталы с участием некой женщины, произошла в пятницу вечером. На машине звезда передвигалась в субботу.

Как сказал пиар-директор, актриса в последнее время не очень хорошо себя чувствовала. При этом у нее готовилось сразу несколько важных проектов.

Также он отметил, что телефоны актрисы недоступны. И добавил, что в ближайшее время будет написано заявление в полицию. С момента пропажи актрисы прошло больше суток. Трунцев надеется, что звезда в ближайшее время найдется живой и невредимой.

Напомним, что Наталью Андрейченко последней видела ее подруга в субботу, 25 января, у которой она гостила. После этого актрисы словно след простыл. Не знает о ее судьбе и бывший муж, композитор Максим Дунаевский.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

МексикаНаталья АндрейченкоНовости googleЯн Трунцев
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Натальи Андрейченко не оказалось в ее мексиканском особняке
Интересно?
Поделись с друзьями: