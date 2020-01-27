Натальи Андрейченко не оказалось в ее мексиканском особняке

Пиар-директор актрисы сообщил, что в самое ближайшее время будет написано заявление в полицию.

Пиар-директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в Instagram сообщил, что «Мэри Поппинс» советского кинематографа не оказалось в ее особняке в Мексике. Туда приехал ее помощник. При этом все машины, в том числе и та, на которой она в субботу приехала из гостей, стоят на месте.

Также пиар-директор опроверг информацию, что актриса могла попасть в ДТП. Выяснилось, что авария, о которой писали мексиканские порталы с участием некой женщины, произошла в пятницу вечером. На машине звезда передвигалась в субботу.

Как сказал пиар-директор, актриса в последнее время не очень хорошо себя чувствовала. При этом у нее готовилось сразу несколько важных проектов.

Также он отметил, что телефоны актрисы недоступны. И добавил, что в ближайшее время будет написано заявление в полицию. С момента пропажи актрисы прошло больше суток. Трунцев надеется, что звезда в ближайшее время найдется живой и невредимой.

Напомним, что Наталью Андрейченко последней видела ее подруга в субботу, 25 января, у которой она гостила. После этого актрисы словно след простыл. Не знает о ее судьбе и бывший муж, композитор Максим Дунаевский.