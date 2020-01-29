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«Дива»: Аполлонов выступил на Пхукете в балахоне а-ля Пугачева

Снимок рыжего «Иванушки» в неординарном наряде вызвал ажиотаж в Сети.

«Дива»: Аполлонов выступил на Пхукете в балахоне а-ля Пугачева
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото Global look press.

Андрей Григорьев-Аполлонов решил держаться подальше от российской зимы и перебазировался с Бали, где отдыхал недавно, на Пхукет. Здесь он дал концерт в наряде, который надолго запомнит местная публика.

День назад рыжий «Иванушка» сфотографировался в местном магазине, напялив на себя шелковый ярко-оранжевый балахон. Снимок артист опубликовал в Instagram, подписав его: «Ну наконец-то нашел концертный прикид! Завтра зажгу Пхукет!»

Большинство фолловеров восприняло этот пост как шутку. Но не тут-то было! Музыкант сдержал обещание и вышел на сцену в эпатажном наряде. Блог музыканта просто взровался от комментариев. Отметился в нем даже Митя Фомин, коротко заметив: «Дива».

Многие подписчики обратили внимание, что оригинальный сценический костюм Андрея Григорьева-Аполлонова очень похож на фирменные балахоны ранней Аллы Пугачевой.

«А где-то плачет Алла Борисовна», «Андрей – огонь! Киркоров нервно курит!», «Шикарный балахон. Пугачева обзавидуется», «Алла Борисовна бежит в объятия Галкина», «Думал, это Пугачева подстриглась», — шутят фолловеры в блоге солиста «Иванушек International».

Комментарий из блога Аполлонова. Скриншот. Фото
Комментарий из блога Аполлонова. Скриншот https://www.instagram.com/apollonov_ag/

Заметим, что другие солисты группы – Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев – вышли на сцену в обычных рубашках и брюках.

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«Иванушки International»«Иванушки»Андрей Григорьев-АполлоновИванушкиРыжий Иванушка
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«Дива»: Аполлонов выступил на Пхукете в балахоне а-ля Пугачева
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