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Этери Тутберидзе покинула перспективная 14-летняя фигуристка

Алена Канышева поблагодарила наставницу за совместную работу.

Этери Тутберидзе покинула перспективная 14-летняя фигуристка
От Тутберидзе ушла перспективная фигуристка/http://globallookpress.com/

Одна из самых перспективных российских фигуристок Алена Канышева в Instagram сообщила, что вынуждена покинуть группу тренера Этери Тутберидзе. В будущем спортсменка хочет попробовать реализовать свой потенциал в танцах на льду.

Как отметила 14-летняя Канышева, причиной ухода от Этери Тутберидзе является травма, которую она получила в 2018 году. Из-за этого она уже не может выполнять необходимую прыжковую нагрузку в полном объеме.

Как отметила молодая спортсменка, она очень благодарна наставнице, под руководством которой научилась выполнять четверной тулуп – один из самых сложных элементов в женском фигурном катании.

Как отметила Канышева, в будущем она постарается доказать, что не сказала последнего слова в фигурном катании. Добавим, что в последнее время талантливая спортсменка восстанавливалась в Архангельске, однако травма оказалась достаточно серьезной.

Напомним, что ученицы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на недавно завершившемся первенстве Старого Света, который проходил в австрийском Граце.

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Тэги:

АвстрияАлена КанышеваГрацфигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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Этери Тутберидзе покинула перспективная 14-летняя фигуристка
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