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Дочь Этери Тутберидзе поделилась своими детскими снимками

На фотографиях Диане Дэвис не больше семи лет.

Дочь Этери Тутберидзе поделилась своими детскими снимками
Дочь Тутберидзе показала свои детские снимки/http://globallookpress.com/

Дочь известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе шестнадцатилетняя Диана Дэвис в Instagram опубликовала несколько своих детских фотографий. На снимках она еще совсем маленькая. Ей на красивых кадрах не больше семи лет.

Отметим, что мать Дианы Дэвис была замужем за гражданином США. О личной жизни наставница распространяться не любит. Известно, что с отцом девушки она рассталась много лет назад.

Диана Дэвис с детства занимается фигурным катанием. Начинала она с одиночного разряда, но быстро поняла, что у нее больше перспектив в спортивных танцах на льду. Последние несколько лет она тренируется в паре с Глебом Смолкиным. Пока пара выступает на юниорском уровне. В этом сезоне фигуристы смогли отобраться в юниорский финал «Гран-При».

Кстати, буквально через несколько дней дочери Этери Тутберидзе исполнится семнадцать лет. Она родилась 16 января. Сейчас девушка со своим партнером тренируются под руководством Игоря Шпильбанда. Ранее их наставницей была Елена Кустарова.

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Тэги:

Глеб СмолкинДиана ДэвисНовости googleЭтери Тутберидзе
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Дочь Этери Тутберидзе поделилась своими детскими снимками
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