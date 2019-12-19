Пятилетняя девочка из Краснодара вошла в тройку лучших блогеров по версии Forbes

Девочка из Краснодара Настя Радзинская родилась с церебральным параличом, врачи утверждали, что она никогда не сможет говорить. Однако упорные занятия и совместное хобби с папой — ведение блогов на 7 каналах — сделали свое дело.

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Ребенок в свои пять лет не только выглядит здоровым и счастливым, но и добился невероятного успеха, о котором не каждый взрослый может мечтать: больше 100 000 000 подписчиков, 140 000 000 000 просмотров видео и третья строчка в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes.

За год малышка зарабатывает 18 млн долларов. Все, что она делает — играет с папой и снимает это на камеру. Однако харизма девочки настолько сильная, что удержаться от просмотра этих роликов практически невозможно.

Любопытно, что первое место в рейтинге самых успешных блогеров тоже занял ребенок. Восьмилетний Райан Каджи на своем канале играет в игры и делится со зрителями эмоциями. За простые детские радости малыш получает 26 млн долларов в год.

На втором месте оказалась группа молодых людей с канала Dude Perfect, где они показывают различные спортивные трюки, сообщает РБК.