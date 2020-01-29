Катя Лель поделилась снимком на спине у Александра Овечкина

Певица Катя Лель в Instagram поделилась архивным снимком, на котором она в обществе хоккеиста Александра Овечкина. На красивой фотографии исполнительница забралась на спину к нападающему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». «Спасибо за магапозитивное искреннее фото», — подписала она архивный снимок.

В 2014 году вместе с хоккеистом она принимала участие в съемках клипа на песню «Пусть говорят». Тогда-то и был сделан кадр. Клип был посвящен предстоящему сорокалетию исполнительницы и ее двадцатилетию на эстраде. Для съемок звезда пригласила хоккеиста, который ей не отказал.

Отметим, что в 2014 году Александр Овечкин еще не был женат на дочери актрисы Веры Глаголевой — модели Анастасии Шубской. Их роман начался в 2015 году. Брак они зарегистрировали спустя год.

Что касается Лель и Овечкина, то звезд подозревали какое-то время в те годы в бурном романе. Хотя позже Лель подчеркивала, что они просто друзья. Их знакомство состоялось в 2008 году, когда сборная России спустя долгое время выиграла чемпионат мира по хоккею. Овечкин говорил, что Лель была среди гостей праздника по случаю завоевания золотых наград. Там и они и сдружились.