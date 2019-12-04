Звездный стиль

«Женщина замерзла»: Лель состарила себя на 10 лет безвкусным кардиганом

Эксперт по имиджу Елена Бестави разнесла в пух и перья образ певицы на церемонии «Золотой хит».

«Женщина замерзла»: Лель состарила себя на 10 лет безвкусным кардиганом
Лель. Фото Global look press.

Катя Лель попыталась прийти на церемонию вручения премии «Золотой хит» во всем блеске, но вместо этого нарвалась на критику эксперта по имиджу и стилю Елены Бестави. Туфли и платье звезды действительно сияли серебром, но вот огромный черный кардиган испортил все впечатление.

«Ощущение такое, что женщина просто замерзла и надела то, что попало под руку. Это не значит, что кардиган полностью нужно исключить из гардероба на подобных мероприятиях. Он должен быть более интересным. Возможно, тоже трикотажным, таким же блестящим, как платье. Получился бы интересный эффектный костюм-двойка.

Катя Лель. Фото
Катя Лель. Фото Михаила Фролова. КП.

Могу предположить, что певица надела этот кардиган для коррекции фигуры, например, чтобы вытянуть силуэт. Но и этого не получилось, поскольку он совершенно непропорционален длине юбки. В итоге Катя своим неудачным нарядом сильно прибавила себе возраста. Ей немногим более 40 лет, но выглядит, будто ей за 50», — прокомментировал эксперт для Teleprogramma.pro.

Не понравились эксперту и туфли-лодочки певицы. Она их назвала «просто ужасными». Лучше бы, по мнению Бестави, на ногах певицы смотрелись пудровые туфли, визуально удлиняющие ноги.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стилькардиганКатя ЛельЛель личная жизньмода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Женщина замерзла»: Лель состарила себя на 10 лет безвкусным кардиганом
Интересно?
Поделись с друзьями: