«Женщина замерзла»: Лель состарила себя на 10 лет безвкусным кардиганом

Эксперт по имиджу Елена Бестави разнесла в пух и перья образ певицы на церемонии «Золотой хит».

Катя Лель попыталась прийти на церемонию вручения премии «Золотой хит» во всем блеске, но вместо этого нарвалась на критику эксперта по имиджу и стилю Елены Бестави. Туфли и платье звезды действительно сияли серебром, но вот огромный черный кардиган испортил все впечатление.

«Ощущение такое, что женщина просто замерзла и надела то, что попало под руку. Это не значит, что кардиган полностью нужно исключить из гардероба на подобных мероприятиях. Он должен быть более интересным. Возможно, тоже трикотажным, таким же блестящим, как платье. Получился бы интересный эффектный костюм-двойка.

Могу предположить, что певица надела этот кардиган для коррекции фигуры, например, чтобы вытянуть силуэт. Но и этого не получилось, поскольку он совершенно непропорционален длине юбки. В итоге Катя своим неудачным нарядом сильно прибавила себе возраста. Ей немногим более 40 лет, но выглядит, будто ей за 50», — прокомментировал эксперт для Teleprogramma.pro.

Не понравились эксперту и туфли-лодочки певицы. Она их назвала «просто ужасными». Лучше бы, по мнению Бестави, на ногах певицы смотрелись пудровые туфли, визуально удлиняющие ноги.