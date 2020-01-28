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Не устроило: депутат призвал Урганта извиниться «без двойного дна»

Николай Земцов посчитал, что раскаяние телеведущего в эфире «Вечернего Урганта» прощения не достойно.

Не устроило: депутат призвал Урганта извиниться «без двойного дна»
Иван Ургант/Фото: https://www.instagram.com/p/B5VbRtBILHH/

Депутат Госдумы Николай Земцов не вдохновился извинениями телеведущего Ивана Урганта в эфире одноименной передачи.

28 января шоу «Вечерний Ургант» вернулось в эфир с каникул. Бессменный ведущий Иван Ургант поспешил извиниться перед православными за снимок Николаса Кейджа в образе Иисуса Христа на ноутбуке. Ургант пояснил, что ведет юмористическую передачу, в которой считает нужным затрагивать все аспекты социальной жизни, в том числе, и религиозные, но в определенных рамках.

Политика такой формат извинений не устроил. Земцов в разговоре с Daily Storm заявил, что оставит слово извинение в кавычках, поскольку не считает слова Урганта искренними.

«Извиняться в формате юмористической телепередачи — не лучший выбор. В передаче звучит смех за кадром, его форма извинения выглядела, скорее, как новая шутка», — пояснил парламентарий.

Земцов также пояснил, что для него важно, чтобы публичные люди, которые позволяют себе шутить, знали черту, за которую переходить нельзя. В России, по соображениям депутата, оскорблять Иисуса нельзя, а значит, опыт Урганта должен сослужить ему достойную службу в дальнейшем.

На вопрос же о том, готовы ли верующие простить Урганта, Земцов ответил положительно, но подметил – просьба о прощении должна быть в ином ключе.

«Если бы Иван нашел в себе силы в серьезном ключе принести свои извинения, искренне, без двойного дна, с пониманием того, что эта тема несмешная, думаю, православные люди бы, конечно, его простили», — резюмировал он.

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Вечерний УргантИван УргантНиколай ЗемцовУргант
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Не устроило: депутат призвал Урганта извиниться «без двойного дна»
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