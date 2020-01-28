Не устроило: депутат призвал Урганта извиниться «без двойного дна»

Депутат Госдумы Николай Земцов не вдохновился извинениями телеведущего Ивана Урганта в эфире одноименной передачи.

28 января шоу «Вечерний Ургант» вернулось в эфир с каникул. Бессменный ведущий Иван Ургант поспешил извиниться перед православными за снимок Николаса Кейджа в образе Иисуса Христа на ноутбуке. Ургант пояснил, что ведет юмористическую передачу, в которой считает нужным затрагивать все аспекты социальной жизни, в том числе, и религиозные, но в определенных рамках.

Политика такой формат извинений не устроил. Земцов в разговоре с Daily Storm заявил, что оставит слово извинение в кавычках, поскольку не считает слова Урганта искренними.

«Извиняться в формате юмористической телепередачи — не лучший выбор. В передаче звучит смех за кадром, его форма извинения выглядела, скорее, как новая шутка», — пояснил парламентарий.

больше по теме Иван Ургант остриг волосы и извинился перед верующими Ведущий заявил, что не хотел оскорбить ничьих чувств.

Земцов также пояснил, что для него важно, чтобы публичные люди, которые позволяют себе шутить, знали черту, за которую переходить нельзя. В России, по соображениям депутата, оскорблять Иисуса нельзя, а значит, опыт Урганта должен сослужить ему достойную службу в дальнейшем.

На вопрос же о том, готовы ли верующие простить Урганта, Земцов ответил положительно, но подметил – просьба о прощении должна быть в ином ключе.

«Если бы Иван нашел в себе силы в серьезном ключе принести свои извинения, искренне, без двойного дна, с пониманием того, что эта тема несмешная, думаю, православные люди бы, конечно, его простили», — резюмировал он.