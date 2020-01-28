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Иван Ургант остриг волосы и извинился перед верующими

Ведущий заявил, что не хотел оскорбить ничьих чувств.

Иван Ургант остриг волосы и извинился перед верующими
Кадр из «Вечернего Урганта»

Иван Ургант начал свое вечернее шоу на «Первом канале» необычно. Вместо искрометного юмора от ведущего последовала вполне серьезная и продолжительная речь.

Журналист и артист был вынужден извиниться перед верующими, поскольку накануне Рождества он неудачно пошутил, затронув чувства некоторых христиан. В качестве шутки Иван коротко «под расческу» подстриг волосы, намекая на возможность пойти за решетку.

Речь шла о встрече с Жераром Депардье, на которой продемонстрировали фотоколлаж с искаженными библейскими мотивами. Православные активисты «Сорок Сороков» подняли шумиху, требуя закрытия шоу и высылки Урганта за пределы страны. Позже заговорили о том, что ведущий может попасть под статью «оскорбление чувств верующих». По этому поводу в Генпрокуратуру к Игорю Краснову обратился депутат Госдумы Николай Зенцов.

Кадр из «Вечернего Урганта». Фото
Кадр из «Вечернего Урганта»

Ургант признался, ему тревожно по этому поводу, но при этом заметил, что ему это льстит.

«Некую гордость я чувствую за то, что именно я стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора на новом посту. У Игоря Краснова будет много вопросов, более важных и серьезных. Но ведь всегда запоминается первый официальный запрос», — сказал он.

Ведущий заверил, что не хотел никого оскорблять. И обратил внимание на то, что его программа юмористическая и воспринимать слова, произнесенные здесь, нужно соответствующе – с юмором.

Также он вспомнил про фильм Гайдая «Бриллиантовая рука», где мальчик идет по воде, олицетворяя собой Христа. Между тем, никому в голову не приходит говорить о том, что этот эпизод оскорбителен.

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Иван Ургант остриг волосы и извинился перед верующими
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