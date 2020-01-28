Иван Ургант остриг волосы и извинился перед верующими

Иван Ургант начал свое вечернее шоу на «Первом канале» необычно. Вместо искрометного юмора от ведущего последовала вполне серьезная и продолжительная речь.

Журналист и артист был вынужден извиниться перед верующими, поскольку накануне Рождества он неудачно пошутил, затронув чувства некоторых христиан. В качестве шутки Иван коротко «под расческу» подстриг волосы, намекая на возможность пойти за решетку.

Речь шла о встрече с Жераром Депардье, на которой продемонстрировали фотоколлаж с искаженными библейскими мотивами. Православные активисты «Сорок Сороков» подняли шумиху, требуя закрытия шоу и высылки Урганта за пределы страны. Позже заговорили о том, что ведущий может попасть под статью «оскорбление чувств верующих». По этому поводу в Генпрокуратуру к Игорю Краснову обратился депутат Госдумы Николай Зенцов.

Ургант признался, ему тревожно по этому поводу, но при этом заметил, что ему это льстит.

«Некую гордость я чувствую за то, что именно я стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора на новом посту. У Игоря Краснова будет много вопросов, более важных и серьезных. Но ведь всегда запоминается первый официальный запрос», — сказал он.

Ведущий заверил, что не хотел никого оскорблять. И обратил внимание на то, что его программа юмористическая и воспринимать слова, произнесенные здесь, нужно соответствующе – с юмором.

Также он вспомнил про фильм Гайдая «Бриллиантовая рука», где мальчик идет по воде, олицетворяя собой Христа. Между тем, никому в голову не приходит говорить о том, что этот эпизод оскорбителен.