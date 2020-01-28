Андрей Кончаловский вспомнил, как носил на руках актрису Грету Скакки

Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram разместил архивный кадр, который был сделан во время съемок его картины «Одиссея». Съемки фильма велись в 1997 году. В роли Пенелопы в той ленте Андрея Кончаловского снялась британская актриса Грета Скакки.

«Вот на этой фотографии видно, что когда-то у меня была очень хорошая спина: я мог поднять такую солидную девушку, как Грета Скакки. Это мы на съемочной площадке «Одиссеи». Грета – замечательная актриса! Красавица была. Невероятной красоты женщина. По отцу – итальянка, по матери – англичанка, с высоким боттичеллиевским лбом. Не знаю, кто лучше мог бы подойти на роль царицы Пенелопы», — заявил Андрей Кончаловский.

Как считает режиссер, чтобы сделать гомеровских героев современными, необязательно одевать их в одежду, в которой ходят сейчас. Также, как думает супруг актрисы Юлии Высоцкой, не надо приглашать на съемки топ-моделей.

Как сказал Андрей Кончаловский, в сюжете Гомера хватает тем, которые волнуют людей во все времена. Это предательство, любовь, семья, верность, месть, борьба за власть и выживание. Для него работать над такими сюжетами — огромная радость.