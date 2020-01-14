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«Просто ходить в театр – глупо»: Кончаловский посоветовал в любой ситуации оставаться самим собой

По словам режиссера, надо посещать только те спектакли, которые тебя обогащают.

«Просто ходить в театр – глупо»: Кончаловский посоветовал в любой ситуации оставаться самим собой
Кончаловский высказался о театре/http://globallookpress.com/

Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram заявил, что нет никакой необходимости ходить в театр, только потому что так принято. По его мнению, театр стоит посещать только, когда есть желание учиться и расширять свои интеллектуальные возможности.

«Просто ходить в театр – глупо. Так же, как глупо читать умную книжку, если тебе скучно. Не надо, если не хочешь», — заметил прославленный режиссер.

Также муж актрисы Юлии Высоцкой добавил, что часто критики говорят о том или ином спектакле, что он получился гениальным. При этом сам порой он смотрел такие постановки и то, что происходило на сцене, ему абсолютно не нравилось. Порой ему приходилось откровенно врать и говорить, что спектакль получился классным.

Сейчас он понимает, что так делать было не надо. Необходимо в любой ситуации оставаться самим собой. Не вестись на разрекламированные спектакли. Нет ничего страшного, как он думает, если, к примеру, понравится совсем другой спектакль, который критики и обругали.

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Тэги:

Андрей КончаловскийтеатрЮлия Высоцкая
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«Просто ходить в театр – глупо»: Кончаловский посоветовал в любой ситуации оставаться самим собой
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