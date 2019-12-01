Аршавина похвасталась шикарным помолвочным кольцом с огромным камнем

Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, похвасталась перед поклонниками шикарным перстнем с внушительным камешком.

больше по теме Бывшая жена Аршавина начала жить с многодетным отцом Алиса Казьмина недолго горевала в одиночестве.

«Додумывайте сами, «доброжелатели», а люди подумают правильно», — написала она под снимком в Instagram и поставила сердечко, что означает на языке эмодзи «любовь».

Чтобы не додумывать лишнего, один из подписчиков девушки задал вполне прямой вопрос: «Можно поздравить?» Алиса на него ответила тоже однозначно: «Можно!» Тем самым девушка подтвердила свое предстоящее замужество с загадочным М.Б. Под этими инициалами Казьмина описывает своего возлюбленного в Instagram.

Судя по ее описаниям, это состоятельный мужчина, имеющий несколько детей, очень ответственный и мужественный. А нам остается только пожелать счастья Алисе!

Напомним, в браке с Аршавиным у нее родилась дочь Есения. Это было второе замужество журналистки. В отношениях с Алексеем Казьминым, крупным бизнесменом, у нее также родилась еще одна дочь и сын.

Девушка стала известной благодаря дебошу, который она устроила в самолете в 2018 году. Она вела себя нестандартно, вызывая опасения у экипажа самолета. Чтобы оправдать свои действия, Алиса называла себя «майором ФСБ». Проверка выявила, что это не так. Конфликт разрешился после того, как мастерица перевоплощения полностью оплатила неустойку авиапредприятию.