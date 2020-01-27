«В одной руке перец»: Маликов рассказал, как бабушка спасала его от поклонниц

Певец Дмитрий Маликов впервые появился на телевидении в 17 лет, его песня «Ты моей никогда не будешь» тронула тогда сердца миллионы девушек.

Приятная внешность и интеллигентный вид сделали свое дело – музыкант стал необычайно популярен. В 19 он уже стал собирать стадионы, помогая родителям, которые, несмотря на былую славу в «Самоцветах», еле сводили концы с концами.

Чтобы не упустить порядочного парня, с ним на гастроли ездила бабушка, которая нередко спасала его от навязчивых девиц.