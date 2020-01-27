НОВОСТИ

«В одной руке перец»: Маликов рассказал, как бабушка спасала его от поклонниц

Слава музыканта началась слишком рано, и родственница старательно бдела внука.

«В одной руке перец»: Маликов рассказал, как бабушка спасала его от поклонниц
Дмитрий Маликов. Фото Бориса КУДРЯВОВА, КП.

Певец Дмитрий Маликов впервые появился на телевидении в 17 лет, его песня «Ты моей никогда не будешь» тронула тогда сердца миллионы девушек.

Приятная внешность и интеллигентный вид сделали свое дело – музыкант стал необычайно популярен. В 19 он уже стал собирать стадионы, помогая родителям, которые, несмотря на былую славу в «Самоцветах», еле сводили концы с концами.

Чтобы не упустить порядочного парня, с ним на гастроли ездила бабушка, которая нередко спасала его от навязчивых девиц.

«Бабушка отгоняла поклонниц от меня, которые иногда даже с детьми приходили, говорили, что они от меня. Она такая наивная была, выходила к ним, держала в одной руке перец, в другой – соль. В случае нападения она грозилась обсыпать», — вспомнил музыкант в программе «Однажды…» на НТВ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бабушкаДмитрий МаликовМаликов
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«В одной руке перец»: Маликов рассказал, как бабушка спасала его от поклонниц
Интересно?
Поделись с друзьями: