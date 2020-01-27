«В одной руке перец»: Маликов рассказал, как бабушка спасала его от поклонниц

Певец Дмитрий Маликов впервые появился на телевидении в 17 лет, его песня «Ты моей никогда не будешь» тронула тогда сердца миллионы девушек.
Приятная внешность и интеллигентный вид сделали свое дело – музыкант стал необычайно популярен. В 19 он уже стал собирать стадионы, помогая родителям, которые, несмотря на былую славу в «Самоцветах», еле сводили концы с концами.
Чтобы не упустить порядочного парня, с ним на гастроли ездила бабушка, которая нередко спасала его от навязчивых девиц.
«Бабушка отгоняла поклонниц от меня, которые иногда даже с детьми приходили, говорили, что они от меня. Она такая наивная была, выходила к ним, держала в одной руке перец, в другой – соль. В случае нападения она грозилась обсыпать», — вспомнил музыкант в программе «Однажды…» на НТВ.