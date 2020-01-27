Дмитрий Маликов признался, что финансово не помогает 19-летней дочери

По словам музыканта, Стефания сама зарабатывает себе на жизнь.

Музыкант Дмитрий Маликов в эфире программы «Однажды» на канале НТВ заявил, что не поддерживает финансово свою девятнадцатилетнюю дочь Стефанию. Девушка сама зарабатывает себе на жизнь. Стефания рекламирует популярные бренды одежды на своей страничке в Instagram.

«Мы Стеше говорим, чтобы она стала взрослым и мудрым человеком, чтобы она была интересной личностью. Многие девочки мечтают о принце, но все-таки хочется, чтобы дочь была разносторонне развитой», — сказал Дмитрий Маликов о своей дочери.

Высказался известный певец и о любимой супруге. По его словам, жену Елену, с которой он уже вместе 28 лет, вытерпит далеко не каждый мужчина. В то же время музыкант отмечает, что и сам далек от идеала. Конфликты случаются, как правило, если он находится в дурном настроении или неряшлив. В то же время они с женой сразу стараются найти точки соприкосновения и решить возникшую проблему.

Добавим, что дочь исполнителя Стефания любит петь. Правда, отец считает, что она занимается баловством. Настоящего творческого порыва он в ней пока не чувствует.