«Нарушится природный баланс»: Галкин объяснил, почему нельзя рубить лес около его замка

Не так давно стало известно, что около деревни Грязь планируется строительство высоток.

Телеведущий Максим Галкин объяснил, почему он выступает резко против строительства высоток около деревни Грязь, где он живет в замке со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми. Напомним, что застройщик планирует возвести здесь многоэтажные дома. При этом придется рубить лесную зону в районе деревень Грязь, Липки и Синьково.

Как сказал юморист, много лет назад лес вокруг деревни Липки был присоединен во владение деревни Синьково. Лесная земля федерального значения была передана в собственность поселковой земли. Любопытно, что лес каким-то образом позже объявили населенным пунктом. Сделано это было с нарушением закона.

больше по теме Лес около замка Галкина и Пугачевой могут вырубить ради постройки многоэтажек Многие жители расположенных по соседству поселков выступают резко против такой идеи.

Галкин отметил, что лес — транзитный коридор для зверей. Он соединяет природоохранные территории. Супруг певицы Аллы Пугачевой считает, что звери и птицы, если лес пойдет под вырубку, просто погибнут. «Нарушится природный баланс», — сказал Максим Галкин.

Также шоумен подтвердил, что в этих местах в сороковых годах прошлого века шли ожесточенные бои. Недалеко от деревни Грязь даже сохранились окопы и укрепительные сооружения. В этом году будет праздноваться 75-летие со дня Победы. Поэтому уничтожение исторического ландшафта, как считает телеведущий, просто недопустимо, сообщает «Комсомольская правда».