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«Нарушится природный баланс»: Галкин объяснил, почему нельзя рубить лес около его замка

Не так давно стало известно, что около деревни Грязь планируется строительство высоток.

«Нарушится природный баланс»: Галкин объяснил, почему нельзя рубить лес около его замка
Галкин объяснил, почему нельзя рубить лет около его замка/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин объяснил, почему он выступает резко против строительства высоток около деревни Грязь, где он живет в замке со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми. Напомним, что застройщик планирует возвести здесь многоэтажные дома. При этом придется рубить лесную зону в районе деревень Грязь, Липки и Синьково.

Как сказал юморист, много лет назад лес вокруг деревни Липки был присоединен во владение деревни Синьково. Лесная земля федерального значения была передана в собственность поселковой земли. Любопытно, что лес каким-то образом позже объявили населенным пунктом. Сделано это было с нарушением закона.

Галкин отметил, что лес — транзитный коридор для зверей. Он соединяет природоохранные территории. Супруг певицы Аллы Пугачевой считает, что звери и птицы, если лес пойдет под вырубку, просто погибнут. «Нарушится природный баланс», — сказал Максим Галкин.

Также шоумен подтвердил, что в этих местах в сороковых годах прошлого века шли ожесточенные бои. Недалеко от деревни Грязь даже сохранились окопы и укрепительные сооружения. В этом году будет праздноваться 75-летие со дня Победы. Поэтому уничтожение исторического ландшафта, как считает телеведущий, просто недопустимо, сообщает «Комсомольская правда».

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деревня ГрязьМаксим ГалкинНовости google
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«Нарушится природный баланс»: Галкин объяснил, почему нельзя рубить лес около его замка
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