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«Супруга его и их дети в порядке»: парикмахер из Новой Зеландии поведал о разговоре с Галкиным

Юморист совершает турне с концертами по городам Австралии и Новой Зеландии.

«Супруга его и их дети в порядке»: парикмахер из Новой Зеландии поведал о разговоре с Галкиным
Галкину подправили прическу в Новой Зеландии/http://globallookpress.com/

Парикмахер Игорь Черненко, который год назад переехал из Ростова-на-Дону жить с женой и детьми в Новую Зеландию, в Instagram опубликовал снимок, на котором он в обществе юмориста Максима Галкина.

Как известно, телеведущий выступал несколько дней назад в Австралии, а теперь перебрался с зеленого континента в соседнюю Новую Зеландию. Там у него также пройдут концерты для русскоязычной публики.

Как сказал Игорь Черненко, который делал прическу Галкину, телеведущий передает всем привет.

«Супруга его и их дети в порядке. И что все в их семье тоже в порядке. И бывший супруги (Киркоров), и старшая дочь (Орбакайте) супруги живут хорошо. И всё у всех просто отлично. Правда, Максим слегка утомился после гастролей в Австралии и этих утомительных многочасовых перелётов», — заявил Игорь Черненко.

Парикмахер отметил, что они с Максимом Галкиным, пока он делал ему прическу, много беседовали. Однако профессиональная этика не позволяет ему рассказывать о всех деталях разговора.

Также Черненко добавил, что прервал свой семейный отдых в кемпе и практически с пляжа приехал, чтобы подправить прическу Галкину.

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Тэги:

АвстралияИгорь ЧерненкоМаксим ГалкинНовая Зеландия
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«Супруга его и их дети в порядке»: парикмахер из Новой Зеландии поведал о разговоре с Галкиным
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