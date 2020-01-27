Пелагея вложила свои деньги в строительство дома Телегина, который остался хоккеисту

Подруга певицы Пелагеи Александра Соколова заявила, что исполнительница вложила свои немалые средства в строительство загородного дома, который после развода достанется бывшему супругу звезды хоккеисту Ивану Телегину. Певица сама с помощью дизайнеров начала делать ремонт по очень красивому проекту. При этом подруга добавила, что Пелагея на эти апартаменты претендовать не намерена. Дом был и остается в собственности Ивана.

«Вообще не понимаю, зачем идет настойчивая дезинформация об этом доме. Его все время называют то ли подарком Ивана для жены и дочери, или Полиным трофеем в разводе. Это неправда!» — заявила Александра Соколова.

Также она опровергла информацию, что дом был куплен Телегиным и Пелагеей за 75 миллионов рублей. Дело в том, что когда они приобретали жилье, то особняк еще не был достроен. Он просто не мог стоить такую огромную сумму денег, на которую ссылаются журналисты в своих материалах.

Также Александра Соколова отметила, что все годы совместной жизни Пелагея с дочкой и Телегиным жили в ее московской квартире. В загородный дом они приезжали только на выходные дни. Причем не очень часто.

Сам особняк, как теперь выясняется, находится примерно в двадцати километрах от столицы. Жить там на постоянной основе звезды и не собирались, потому что они постоянно заняты в Москве, сообщает «Комсомольская правда».