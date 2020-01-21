НОВОСТИ

Вам и не снилось: журналисты подсчитали алименты, которые может получить Пелагея

Такую сумму большинство россиян не зарабатывает и за год.

Вам и не снилось: журналисты подсчитали алименты, которые может получить Пелагея
Пелагея с мужем. Фото Global look press

Певица Пелагея в канун Нового года объявила о разрыве с супругом хоккеистом Иваном Телегиным. В интервью телеканалу «Ю» она рассказала, что, конечно же, ей сейчас грустно, но она старается сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.

Супруги договорились между собой, что процедура развода пройдет для них и двухлетней дочери Таси максимально безболезненно.

«Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Поэтому, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно», — сказала тогда звезда.

По неподтвержденным данным, «третьим лицом» в отношениях певицы и спортсмена могла стать светская львица Мария Гончар.

Журналисты «Экспресс-газеты» посчитали, какие алименты Пелагея сможет потребовать в суде с Телегина. По данным издания, хоккеист зарабатывает за один сезон около 80 млн рублей, то есть в месяц почти 8 миллионов. Исходя из Семейного кодекса РФ, сумма алиментов для дочери Таисии составит около двух миллионов рублей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Иван Телегинпевица ПелагеяПелагеяПелагея и Иван Телегин
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вам и не снилось: журналисты подсчитали алименты, которые может получить Пелагея
Интересно?
Поделись с друзьями: