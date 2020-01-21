Вам и не снилось: журналисты подсчитали алименты, которые может получить Пелагея

Такую сумму большинство россиян не зарабатывает и за год.

Певица Пелагея в канун Нового года объявила о разрыве с супругом хоккеистом Иваном Телегиным. В интервью телеканалу «Ю» она рассказала, что, конечно же, ей сейчас грустно, но она старается сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.

Супруги договорились между собой, что процедура развода пройдет для них и двухлетней дочери Таси максимально безболезненно.

«Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Поэтому, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно», — сказала тогда звезда.

По неподтвержденным данным, «третьим лицом» в отношениях певицы и спортсмена могла стать светская львица Мария Гончар.

Журналисты «Экспресс-газеты» посчитали, какие алименты Пелагея сможет потребовать в суде с Телегина. По данным издания, хоккеист зарабатывает за один сезон около 80 млн рублей, то есть в месяц почти 8 миллионов. Исходя из Семейного кодекса РФ, сумма алиментов для дочери Таисии составит около двух миллионов рублей.