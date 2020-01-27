«Волшебный момент»: Пегова поделилась воспоминаниями о рождении единственной дочери

41-летняя Ирина Пегова в день рождения единственной дочери нашла ее бирку из родильного дома, на которой медсестры указали точное время появления малышки на свет. Делясь воспоминаниями минувших событий, актриса подметила, что ровно четырнадцать лет назад, когда на дворе шел 2006 год, а январь был по-особенному морозным — родилась ее девочка.

На тот момент Ирине было всего 27 лет и она не могла даже предположить, что ее брак с отцом новорожденной крохи будет скоротечным. После замужества Пегова сменила фамилию на Орлову, и эта деталь сохранилась в качестве записи на той самой бирке.

«На часах показывал 15:45 и в тот самый момент… Волшебный момент у меня родилась, вернее на свете появился новый человек, девочка, Танюша, моя сладкая дочка», — отметила Ирина.

По словам актрисы, на память об этом важном событии она сберегла бирку из родильного дома как свидетельство об этом чудном моменте. Звездная мама пожелала Татьяне мудрости, философского отношения к жизни, побольше добрых людей с чистыми мыслями.