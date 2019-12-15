Тепло и уютно: Пегова дома облачилась в шерстяную пижаму с кружевом

41-летняя актриса не скрывает: ей нравится проводить время с семьей в непринужденной обстановке.

41-летняя Ирина Пегова решила посвятить уикенд чтению одной из книг. На личной страничке в Instagram экс-супруга Дмитрия Орлова опубликовала отчетные снимки, признавшись, что больше всего ей нравится проводить зимние вечера в непринужденной семейной обстановке где-нибудь за городом, вместе с мамой Верой Александровной и старшей сестрой Татьяной. Особое внимание актриса уделяет домашнему гардеробу. По словам знаменитости, ей всегда приятно укутаться во что-то «мягкое, теплое и уютное», позволив себе расслабиться после напряженной съемочной недели.

«Хорошо в деревне зимой, в своем доме… Вкусно поесть, что-то приготовленное мамой или сестрой, гонять чаи и болтать… Обожаю такие теплые посиделки!! Куда без красной помады, кружева и шерсти?!» — задалась вопросом Ирина, показав, в какой пижаме она ходит по дому.

Свой образ актриса дополнила очками в крупной оправе, подкрасив губы алой помадой. В кадре Ирина позировала, устроившись на ковре за чтением книги. Пегова отдала предпочтение шерстяной пижаме с кружевом свободного кроя.

Напомним, что у актрисы подрастает тринадцатилетняя дочка Татьяна. Наследницу Ирина Пегова родила от Дмитрия Орлова. После развода с мужем она выступала против того, чтобы ее экс-возлюбленный виделся с их общим ребенком. Однако позже Ирина поняла, что допустила ошибку, ограничив общение Дмитрия с дочкой. Сейчас Пегова не препятствует бывшему мужу проводить время с Татьяной, понимая, что девочка нуждается как в маме, так и в отце.