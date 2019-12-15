ЗВЕЗДЫ

Тепло и уютно: Пегова дома облачилась в шерстяную пижаму с кружевом

41-летняя актриса не скрывает: ей нравится проводить время с семьей в непринужденной обстановке.

Тепло и уютно: Пегова дома облачилась в шерстяную пижаму с кружевом
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ирина Пегова решила посвятить уикенд чтению одной из книг. На личной страничке в Instagram экс-супруга Дмитрия Орлова опубликовала отчетные снимки, признавшись, что больше всего ей нравится проводить зимние вечера в непринужденной семейной обстановке где-нибудь за городом, вместе с мамой Верой Александровной и старшей сестрой Татьяной. Особое внимание актриса уделяет домашнему гардеробу. По словам знаменитости, ей всегда приятно укутаться во что-то «мягкое, теплое и уютное», позволив себе расслабиться после напряженной съемочной недели.

«Хорошо в деревне зимой, в своем доме… Вкусно поесть, что-то приготовленное мамой или сестрой, гонять чаи и болтать… Обожаю такие теплые посиделки!! Куда без красной помады, кружева и шерсти?!» — задалась вопросом Ирина, показав, в какой пижаме она ходит по дому.

Актриса Ирина Пегова
Ирина Пегова показала, в чем ходит по дому (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Свой образ актриса дополнила очками в крупной оправе, подкрасив губы алой помадой. В кадре Ирина позировала, устроившись на ковре за чтением книги. Пегова отдала предпочтение шерстяной пижаме с кружевом свободного кроя.

Актриса Ирина Пегова
Ирина Пегова облачилась в шерстяную пижаму с кружевом (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Напомним, что у актрисы подрастает тринадцатилетняя дочка Татьяна. Наследницу Ирина Пегова родила от Дмитрия Орлова. После развода с мужем она выступала против того, чтобы ее экс-возлюбленный виделся с их общим ребенком. Однако позже Ирина поняла, что допустила ошибку, ограничив общение Дмитрия с дочкой. Сейчас Пегова не препятствует бывшему мужу проводить время с Татьяной, понимая, что девочка нуждается как в маме, так и в отце.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стильИрина Пеговакрасота вне возрастамода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тепло и уютно: Пегова дома облачилась в шерстяную пижаму с кружевом
Интересно?
Поделись с друзьями: