НОВОСТИ

«Армен так разбушевался»: Власова объяснила, почему Джигарханян не общался с пасынком

Как отметила вторая жена актера, уход ее сына из театра супруг воспринял как личное оскорбление.

«Армен так разбушевался»: Власова объяснила, почему Джигарханян не общался с пасынком
Джигарханян много лет не общался с пасынком/http://globallookpress.com/

Вторая жена актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему ее муж много лет не общался с пасынком Степаном. Это сын Власовой от предыдущих отношений. Сейчас мужчина живет в Лас-Вегасе.

Как сказала Татьяна Власова, ее сын в 1988 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета. После окончания вуза перед молодым человеком стояла непростая дилемма, чем заниматься в жизни. Как раз в театре, где играла на тот момент Власова, заболел один из актеров. Мать позвала сына на роль, тем более, что там было минимум текста.

«А потом Степан решил уйти из театра. Армен воспринял это как личное оскорбление. Он так разбушевался. Я была поражена. Он его выгнал из дома. Такая получилась размолвка», — заявила Татьяна Власова.

Впрочем, спустя годы Джигарханян помирился со своим пасынком. Сейчас, как сказала Власова, ее сын приезжает из Америки в гости к актеру.

«Армен Борисович в последние годы стал немногословным. Порой сидит и слушает всех, а потом как выдаст какую-нибудь мудрую фразу и все сразу вокруг замолкают, слушают его. Мы сейчас с ним в основном разговариваем о литературе», — сказала вторая жена актера.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Армен ДжигарханянЛас-ВегасПрограмма "Судьба человека"Степан ДжигарханянТатьяна Власова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Армен так разбушевался»: Власова объяснила, почему Джигарханян не общался с пасынком
Интересно?
Поделись с друзьями: