«Армен так разбушевался»: Власова объяснила, почему Джигарханян не общался с пасынком

Как отметила вторая жена актера, уход ее сына из театра супруг воспринял как личное оскорбление.

Вторая жена актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему ее муж много лет не общался с пасынком Степаном. Это сын Власовой от предыдущих отношений. Сейчас мужчина живет в Лас-Вегасе.

Как сказала Татьяна Власова, ее сын в 1988 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета. После окончания вуза перед молодым человеком стояла непростая дилемма, чем заниматься в жизни. Как раз в театре, где играла на тот момент Власова, заболел один из актеров. Мать позвала сына на роль, тем более, что там было минимум текста.

«А потом Степан решил уйти из театра. Армен воспринял это как личное оскорбление. Он так разбушевался. Я была поражена. Он его выгнал из дома. Такая получилась размолвка», — заявила Татьяна Власова.

Впрочем, спустя годы Джигарханян помирился со своим пасынком. Сейчас, как сказала Власова, ее сын приезжает из Америки в гости к актеру.

«Армен Борисович в последние годы стал немногословным. Порой сидит и слушает всех, а потом как выдаст какую-нибудь мудрую фразу и все сразу вокруг замолкают, слушают его. Мы сейчас с ним в основном разговариваем о литературе», — сказала вторая жена актера.