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«Я больше плакала, чем он»: Власова вспомнила, как ушла из жизни единственная дочь Джигарханяна

Девушка в 23 года задохнулась в гараже, надышавшись угарным газом.

«Я больше плакала, чем он»: Власова вспомнила, как ушла из жизни единственная дочь Джигарханяна
Джигарханян мужественно перенес смерть единственной дочери/http://globallookpress.com/

Вторая жена актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о единственной дочери звезды Елене. Девушка родилась от отношений с первой женой актера Аллой Ванновской. Когда ребенку было два года, ее мать умерла. Ванновская страдала редким генетическим заболеванием хореей. Болезнь по наследству передалась и дочери актера.

Как отметила Татьяна Власова, дочь Армена Джигарханяна по сути воспитывалась ею. Она стала ее второй мамой. Девочка играла с ее сыном, пасынком актера Степаном. Разница в возрасте у них была всего два года. А вот общих детей у пары никогда не было.

По словам Власовой, Елена задохнулась в гараже, где оказалась со своим молодым человеком. Молодые люди надышались угарным газом. Они находились в одной машине.

«Мы мужественно пережили смерть дочери Армена Борисовича. Я больше плакала, чем он. Ему давали успокоительное, потому что он должен был выступать. У нее был гепатит. Она узнала об этом, когда была беременной. У нее были разные кавалеры. Я, честно сказать, не знала, от кого она беременна. Решение об аборте было обоюдным», — сказала Татьяна Власова.

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Алла ВанновскаяАрмен ДжигарханянЕлена ДжигарханянПрограмма "Судьба человека"Татьяна Власова
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«Я больше плакала, чем он»: Власова вспомнила, как ушла из жизни единственная дочь Джигарханяна
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