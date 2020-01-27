«Я больше плакала, чем он»: Власова вспомнила, как ушла из жизни единственная дочь Джигарханяна

Вторая жена актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о единственной дочери звезды Елене. Девушка родилась от отношений с первой женой актера Аллой Ванновской. Когда ребенку было два года, ее мать умерла. Ванновская страдала редким генетическим заболеванием хореей. Болезнь по наследству передалась и дочери актера.

Как отметила Татьяна Власова, дочь Армена Джигарханяна по сути воспитывалась ею. Она стала ее второй мамой. Девочка играла с ее сыном, пасынком актера Степаном. Разница в возрасте у них была всего два года. А вот общих детей у пары никогда не было.

По словам Власовой, Елена задохнулась в гараже, где оказалась со своим молодым человеком. Молодые люди надышались угарным газом. Они находились в одной машине.