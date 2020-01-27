НОВОСТИ

Бузова в день снятия блокады Ленинграда сделала подруге сюрприз

Поющая ведущая подарила ей двух зайцев и букеты.

Бузова в день снятия блокады Ленинграда сделала подруге сюрприз
Ольга Бузова. Фото Владимира Веленгурина КП.

Ольга Бузова 26 января провела огненный девичник, пригласив на него самых близких подруг. Все гостьи были одеты в красное, интерьер заведения и фон для фотосессии светских львиц соответствовали теме вечеринки.

Звезда «Дома-2» проявила удивительную чуткость, не забыв в свой праздник про день рождения близкой подруги Яны. Девушка родилась 27 января.

И, как только стрелка часов достигла 12 ночи, Ольга преподнесла ей подарок – двух гигантских розовых зайцев и цветы. «С одним будешь спать, а со вторым сидеть», — объяснила подарок Бузова.

Бузова. Фото
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Заметим, что 27 января мировая общественность отмечает день снятия блокады Ленинграда. А полгода назад Ольга, уроженка Санкт-Петербурга, засветилась неудачной шуткой про «блокадницу». На эту дату звезда в своем блоге никак не отреагировала.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бузова новостиОльга БузоваОльга Бузова последние новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бузова в день снятия блокады Ленинграда сделала подруге сюрприз
Интересно?
Поделись с друзьями: