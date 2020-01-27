Бузова в день снятия блокады Ленинграда сделала подруге сюрприз

Поющая ведущая подарила ей двух зайцев и букеты.

Ольга Бузова 26 января провела огненный девичник, пригласив на него самых близких подруг. Все гостьи были одеты в красное, интерьер заведения и фон для фотосессии светских львиц соответствовали теме вечеринки.

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Звезда «Дома-2» проявила удивительную чуткость, не забыв в свой праздник про день рождения близкой подруги Яны. Девушка родилась 27 января.

И, как только стрелка часов достигла 12 ночи, Ольга преподнесла ей подарок – двух гигантских розовых зайцев и цветы. «С одним будешь спать, а со вторым сидеть», — объяснила подарок Бузова.

Заметим, что 27 января мировая общественность отмечает день снятия блокады Ленинграда. А полгода назад Ольга, уроженка Санкт-Петербурга, засветилась неудачной шуткой про «блокадницу». На эту дату звезда в своем блоге никак не отреагировала.