Трусы Бочкаревой и Чуча Алибасова: самые громкие скандалы российского шоу-бизнеса в 2019 году

В уходящем году звезды тоже совершили немало ошибок. Мы собрали те, что запомнились стране больше всего.

Портал Teleprogramma.pro продолжает подводить итоги уходящего года. На этот раз мы решили вспомнить о том, какие скандалы тревожили в последние 12 месяцев мир российского шоу-бизнеса. Их было немало, ведь звезды — такие же люди, как все мы. Помимо сцены в их жизни есть любовь, обман и возможность совершать ошибки — серьезные и не очень.

Виктория Лопырева и чужой муж

Новый 2019 год начался с новости, которая шокировала многих представителей российского шоу-бизнеса, знакомых с Викторией Лопыревой. Оказалось, что мужчина, от которого модель ждет ребенка — это не какой-то заморский миллионер, а Игорь Булатов — один из вице-президентов группы компаний «Ташир» и зять главы этой группы Самвела Карапетяна.

Всё бы ничего, но у Игоря и супруги Татевик есть двое маленьких детей, причем дочке на тот момент было всего полгода. Кроме того, Виктория была хорошо знакома с семьей Карапетян, вела их мероприятия, ходила в салон тёщи Игоря. Именно из-за этого на Лопыреву после того, как тайна раскрылась, обиделись многие звезды, включая Андрея Малахова и Николая Баскова.

Вопреки прогнозам, Булатов развелся с Татевик и в конце года женился на Виктории. Их сыну Марку-Лионелю в феврале исполнится один годик.

Безумие у могилы Юлии Началовой

В марте 2019-го ушла из жизни Юлия Началова. Певица, незаслуженно забытая многими, вновь стала интересна всей стране — люди вдруг осознали, какой талантливой, доброй и светлой она была, ее начали любить и обожать.

Обожание кого-то доводило до безумства — по сообщениям газет, на могилу Началовой на Троекуровском кладбище люди приходили, чтобы помолиться. Там же они «заряжали» крема, свечи, воду, и даже уносили с могилы землю, веря в то, что она обладает чудодейственными свойствами.

Звезды тоже не остались в стороне. В частности, гнев общественности навлекла на себя певица и модель Алёна Кравец, решившая устроить на погосте фотосессию в стиле «А сфоткай типа я скорблю». В Интернете из-за ее поступка разгорелась жаркая дискуссия, многочисленных критиков поддержала телеведущая Дана Борисова.

Накрутка голосов на шоу «Голос. Дети»

Страшный скандал разразился в конце апреля 2019 года после того, как Первый канал показал в прямом эфире финал шестого сезона популярного вокального шоу «Голос. Дети». Вопреки всем прогнозам и обсуждениям в соцсетях, победителем проекта стала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Девочка неожиданно для всех в ходе зрительского голосования набрала 56%, оставив позади двух других финалистов — россиянина Валеру Кузакова и Ержана Максима из Казахстана. Последний, к слову, был явным народным фаворитом, а потому зрители не поверили в то, что он набрал всего 27%.

Первый канал после случившегося инициировал расследование возможных нарушений и выяснил, что накрутка голосов действительно имела место быть. Результаты финала аннулировали, после чего его провели заново. Награды в этот раз получили абсолютно все ребята, дошедшие до финала: Ержан Максим, Валерий Кузаков, Нино Честнер, Мариам Абделькадер, Михаил Григорян, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян и Микелла Абрамова.

Алибасов, «Крот» и пропавший Чуча

Имя Бари Алибасова в начале лета не сходило со страниц газет. 72-летний музыкальный продюсер случайно выпил жидкость для прочистки труб и загремел в больницу с ожогом пищевода и желудка. Зная любовь Бари к эпатажу и пиару, многие в эту историю не поверили и даже предположили, что никакого отравления на самом деле не было.

Странным было и то, что продюсер слишком быстро пошел на поправку, и то, что врачи «Склифа» согласились отпустить его «долечиваться» домой. Оказавшись в своей квартире, он успел поссориться со своей подругой, диетологом Марият Мухиной, а во время ссоры в подъезде снял с себя трусы в присутствии телекамер.

Дальше были и появления на телешоу в инвалидной коляске, и разговоры о наследстве, и то, что огромные апартаменты в центре Москвы, как выяснилась, не принадлежат Алибасову.

И, конечно же, нельзя забывать о Чуче — лысый кот продюсера во время отсутствия хозяина якобы сбежал из дома и долгое время где-то скитался. Бари-младший объявил за возвращение кота награду, кто-то его вернул и взял деньги, вот только зверушка оказалась не Чучей, а просто похожим котиком. Вскоре вернулся и настоящий, а тот, кто подкинул им «фальшивого», под давлением совести вернул часть суммы.

Мрачно-пошлая свадьба Собчак и Богомолова

Свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова шокировала общественность и наверняка заставила краснеть кого-то из гостей. Всё, начиная от автомобиля и заканчивая танцами, у них было странным и необычным.

К примеру, в ЗАГС влюбленные приехали в черном катафалке с открытой задней дверцей, а затем они сочетались религиозным браком в Вознесенском храме, где когда-то состоялось венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, и прокатились по городу в карете.

После визита в церковь влюбленные не стали праведнее — в тот же вечер на свадебном банкете Ксения исполнила эротический танец и пела «Войди в меня». Константин вел себя скромнее, но поведением жены был явно доволен.

«Блокадница» Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова совершила большую ошибку, показав на своей странице в Instagram видео, на котором она после приема пищи облизывает тарелку, сравнивая себя с «блокадницей». Само собой, звезда не хотела никого обидеть, но пользователи сети всё же обвинили ее в насмешке над жителями блокадного Ленинграда.

Под натиском хейтеров Ольга даже была вынуждена закрыть свой профиль в Instagram. Позже она сделала это еще раз, когда народу не понравилось ее фото в трусах на фоне Исакиевского собора Санкт-Петербурга.

Наталья Бочкарева и порошок в трусах

Актрису Наталью Бочкареву, получившую известность благодаря роли Даши Букиной в комедийном сериале «счастливы вместе», 28 сентября задержали с пакетиком запрещенных веществ в нижнем белье.

Несмотря на наличие видеозаписи, попавшей в прессу, Бочкарева вскоре после случившегося стала утверждать, что происходило всё это вовсе не с ней. Мол, на видео была какая-то другая женщина, просто похожая на нее внешне.

Концерт пьяного Билана в Самаре

Дима Билан в этом году успел оскандалиться в Самаре, где принимал участие в концерте. Певец не попадал в ноты, странно двигался и явно был не в себе. Когда видео его выступления появилось в Сети и народ начал засыпать страницы певца и его продюсера гневными комментариями, Дима решил покаяться: мол, действительно был пьян, но очень раскаивается.

Заслужить прощение самарцев Билан решил не словами, а делами. Он бесплатно организовал в городе большой сольный концерт, купил местной больнице дорогостоящее оборудование и построил детскую площадку.

Максим Фадеев и роспуск MALFA

В конце октября 2019 года композитор и продюсер Максим Фадеев отпустил на вольные хлеба артистов своего лейбла MALFA. Большинству из них при этом достались в качестве прощального подарка песни, которые они могут продолжать исполнять, но кое-кто ухитрился испортить отношения с Максимом Александровичем и в результате был вынужден начинать всё с нуля.

В прессе, в частности, широко освещался конфликт продюсера с певицей Наргиз. Финалистку одного из сезонов шоу «Голос» Фадеев назвал «караоке-певицей», которая принесла ему не прибыль, а лишь 16 миллионов рублей убытка.

Еще раньше распалась группа «SEREBRO», также принадлежащая продюсерскому центру Фадеева. При этом некоторые люди заявляли, что у главы лейбла и одной из участниц группы, Ольги Серябкиной, был роман. Сам Фадеев эти слухи отрицает.

Секс Асмус и Янковского в фильме «Текст»

Актрису Кристину Асмус после выхода на экраны фильма «Текст» режиссера Клима Шипенко обвинили в том, что она на глазах у всей страны изменила своему мужу Гарику Харламову. Дело в том, что в фильме есть весьма откровенная сцена, в которой герои Асмус и Ивана Янковского занимаются сексом.

Асмус позже поясняла, что всё это было не по-настоящему, и актеры в таких случаях используют специальные накладки, закрывающие тело. Гарик Харламов тоже встал на защиту возлюбленной, заявив, что не ревнует ее к Ивану и прекрасно понимает, что это всего лишь работа.

Леонид Якубович и «монпасье»

Ведущий одной из старейших передач российского телевидения, капитал-шоу «Поле чудес», разочаровал многих своих поклонников, поддержав редакторов, допустивших ошибку в слове «монпансье».

Напомним, что в одном из недавних выпусков на игровом табло это слово было написано без одной буквы «Н», участник отгадал его и прошел дальше. Леонид Якубович ошибки не заметил, но зрители заметили и среди них после эфира разгорелась жаркая дискуссия.

Вышеуказанное слово пришло к нам из французского языка, и в нем пишется как montpensier, тем не менее, иногда его писали и без спорной буквы. Якубович, комментируя случившееся, посоветовал всем сомневающимся открыть словарь иностранных языков Иванова за 1962 год.

А какие скандалы в мире звёзд запомнились вам больше всего?