Джигарханян собирался уехать жить в Америку, но планы спутала Цымбалюк-Романовская

Вторая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что актер хотел встретить старость в Америке. Они планировали туда перебраться, но все планы спутала женитьба актера на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

«Джигарханян хотел пожить в Америке на старости лет. Там немного другой быт. Голубого неба больше, чем в России», — заметила Татьяна Власова, добавив, что мечты актера не осуществились.

Как добавила Власова, она смогла простить актера после того, как тот ушел жить к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

«Процесс воссоединения был медленным. Я простила его и поняла. Он не просил прощения. Это само собой получилось. Тут еще возрастные вещи сыграли свою роль. Все-таки я тоже уже не та, что была раньше», — заметила Власова.

Она сказала, что сейчас в их семье нет разговоров о пианистке. Эта тема – табу.