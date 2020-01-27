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Джигарханян собирался уехать жить в Америку, но планы спутала Цымбалюк-Романовская

Вторая жена актера Татьяна Власова рассказала о мечтах звезды.

Джигарханян собирался уехать жить в Америку, но планы спутала Цымбалюк-Романовская
Джигарханян хотел встретить старость в Америке/http://globallookpress.com/

Вторая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что актер хотел встретить старость в Америке. Они планировали туда перебраться, но все планы спутала женитьба актера на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

«Джигарханян хотел пожить в Америке на старости лет. Там немного другой быт. Голубого неба больше, чем в России», — заметила Татьяна Власова, добавив, что мечты актера не осуществились.

Как добавила Власова, она смогла простить актера после того, как тот ушел жить к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

«Процесс воссоединения был медленным. Я простила его и поняла. Он не просил прощения. Это само собой получилось. Тут еще возрастные вещи сыграли свою роль. Все-таки я тоже уже не та, что была раньше», — заметила Власова.

Она сказала, что сейчас в их семье нет разговоров о пианистке. Эта тема – табу.

«Мне жалко Виталину. Она от беспомощности говорит сейчас много неправдивых вещей. Она пытается себя защитить. Просто делает это неумными способами. Я Армена не забирала у нее. Он же не вещь. Виталина хочет быть в центре внимания. Пусть живет так, а мы живем иначе. Она сходила на пять минут замуж за Армена Джигарханяна, а теперь он снова со мной», — отметила Татьяна Власова.

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Тэги:

АмерикаАрмен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрограмма "Судьба человека"Татьяна Власова
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Джигарханян собирался уехать жить в Америку, но планы спутала Цымбалюк-Романовская
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