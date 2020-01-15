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«Телефон ему не дают»: Цымбалюк-Романовская рассказала о тяжелой жизни Джигарханяна

Пианистка уверенна, что народному артисту сейчас гораздо тяжелее, чем ей.

«Телефон ему не дают»: Цымбалюк-Романовская рассказала о тяжелой жизни Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото Global look press.

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что немного грустит по прошлому с Арменом Джигарханяном, однако народный артист, по ее мнению, страдает гораздо больше. Ведь раньше он, якобы, полностью находился под ее опекой, жил в любви и комфорте, а сейчас влачит жалкое существование. И все благодаря новым друзьям, которые негативно повлияли на него.

«Он оторван от мира. Никто не может ему позвонить, и он не может никому из друзей позвонить. Телефон ему не дают», — рассказала она «Собеседнику».

По словам Виталины, Армен Борисович перестал общаться со старыми друзьями, а вот у нее с этим все в порядке. В числе ее друзей – Эдвард Радзинский, Владимир Быстряков, поэт Юрий Рыбчинский.

В период их брака Джигарханян был как у Христа за пазухой. Его запыленная квартира превратилась в уютное гнездышко, вместо полуфабрикатов он стал есть нормальные продукты, на отдыхе и в командировках наконец-то приучился жить в достойных отелях. Виталина говорит, что даже одевался на работу режиссер при ее помощи. Теперь всего этого, якобы, нет.

«Он потерял всю свою жизнь, такую качественную, какую он по-настоящему хотел и наконец-то смог себе позволить — потерял!» — сокрушается Цымбалюк.

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«Телефон ему не дают»: Цымбалюк-Романовская рассказала о тяжелой жизни Джигарханяна
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