ЗВЕЗДЫ

«Это такое счастье, что он у меня есть!»: у сына Дмитрия Маликова день рождения

Задуть свечи на праздничном торте артисту пришлось самому, так как малышу исполнилось всего лишь два года.

«Это такое счастье, что он у меня есть!»: у сына Дмитрия Маликова день рождения
Дмитрий Маликов с сыном. Фото: Инстаграм

Сегодня в семье Дмитрия Маликова большой праздник, его сыну Марку исполнилось два года. О том, как мальчик получил свой именинный торт и не смог правильно задуть на нем свечи, артист снял целый видеоролик и выложил его в свой личный аккаунт в Instagram.

В комнате, нарядно украшенной огромным количеством воздушных шаров, Маликов-старший встает на колено, чтобы быть на одном уровне с сыном, и подзывает его к себе, в одной руке он удерживает явно очень аппетитный торт, с двумя горящими свечками и цифрой «2». К сожалению, такое обилие внимания не придало дополнительной храбрости Марку, так что свечи задуть пришлось Дмитрию. Особое умиление вызывает маленькая собачка, которая на протяжении всего этого шоу пыталась стянуть сладкое лакомство с подставки.

«Он уже все умеет и понимает. Только свечи задувать пока не научился. Это такое счастье, что он у меня есть! Уже целых два года!» — написал артист в Instagram.

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день рождениядети звездДмитрий МаликовЗвездные детиМарк Маликов
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«Это такое счастье, что он у меня есть!»: у сына Дмитрия Маликова день рождения
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