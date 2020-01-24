«Это такое счастье, что он у меня есть!»: у сына Дмитрия Маликова день рождения

Задуть свечи на праздничном торте артисту пришлось самому, так как малышу исполнилось всего лишь два года.

Сегодня в семье Дмитрия Маликова большой праздник, его сыну Марку исполнилось два года. О том, как мальчик получил свой именинный торт и не смог правильно задуть на нем свечи, артист снял целый видеоролик и выложил его в свой личный аккаунт в Instagram.

В комнате, нарядно украшенной огромным количеством воздушных шаров, Маликов-старший встает на колено, чтобы быть на одном уровне с сыном, и подзывает его к себе, в одной руке он удерживает явно очень аппетитный торт, с двумя горящими свечками и цифрой «2». К сожалению, такое обилие внимания не придало дополнительной храбрости Марку, так что свечи задуть пришлось Дмитрию. Особое умиление вызывает маленькая собачка, которая на протяжении всего этого шоу пыталась стянуть сладкое лакомство с подставки.