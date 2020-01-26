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«Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы»: Боярский осудил возрастных мам

Как считает актер, рожать ребенка на старость лет – это придурь, а вовсе не счастье.

«Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы»: Боярский осудил возрастных мам
Боярский осудил возрастных мам/http://globallookpress.com/

Актер Михаил Боярский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался в адрес тех, кто заводит детей в солидном возрасте.

«Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта – это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя. Перспективы не вижу», — сказал актер. Журналисты спросили «главного мушкетера страны», что он бы ответил супруге, если бы она предложила родить еще одного ребенка. «Значит у нее не все в порядке с мозгами», — кратко ответил он.

Также актер поздравил с днем рождения своего друга актера Дмитрия Харатьяна. Не так давно тому исполнилось 60 лет. «Дима, в любви тебе признаваться не буду. Уважаю твою семью. Уважайте друг друга с женой. Мне есть чему у тебя поучиться. Мы с тобой еще повоюем», — сказал он.

Любопытно, что актриса Татьяна Буланова в эфире программы сказала, что Дмитрий Харатьян и его супруга хотят еще одного ребёнка. Отговаривать рожать Марину Майко она не собирается. При этом сам актер заявил, что о пополнении в семье не думает.

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Дмитрий ХаратьянМихаил БоярскийНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Татьяна Буланова
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«Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы»: Боярский осудил возрастных мам
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