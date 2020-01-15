«Я был потрясен его музыкой»: Боярский рассказал о знакомстве с композитором Дунаевским

15 января Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский празднует 75-летие. Маэстро известен тем, что написал музыку к советским фильмам «Д’Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль…», «Мэри Поппинс, до свидания», а также к мультфильмам «Летучий корабль», «Кошкин дом», «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

К этой юбилейной дате другой народный артист Михаил Боярский рассказал о своем знакомстве с именинником. По словам актера, он впервые увидел Дунаевского, когда пришел к нему домой разучивать песни к «Трем мушкетерам»

«Я был потрясен его музыкой. Мне она безумно понравилась. Максима устраивало, как я исполняю его песни, поэтому мы нашли общий язык очень быстро», — цитирует Боярского «Газета.ru».

С тех пор у двоих артистов завязалась дружба, а вместе с ней родился и сильный творческий тандем. Дунаевский не раз приезжал в Одессу на съемки картины о мушкетерах и репетировал музыкальные сцены вместе с актерами. Визиты композитора поддерживали рабочий дух на съемочной площадке.

Добавим, что и в наши дни артист активно пишет музыку. Его композиции можно услышать в новом сериале «Зеленый фургон. Совсем другая история» и спектакле «Отпетые мошенники».