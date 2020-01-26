«Последний раз такое было в эпоху Навки и Плющенко!»: Россия празднует триумф на ЧЕ

26 января в австрийском городе Граце завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Финал соревнования превратился в триумф российских спортсменов: 10 из 12 медалей досталось представителям нашей страны.

«Россия разгромила Европу в фигурном катании, последний раз такое было в эпоху Навки и Плющенко! — появилась запись на странице ледового шоу Татьяны Навки в Instagram. — Браво! Поздравляем наших спортсменов и очень гордимся ими».

Наши девушки-одиночницы заняли весь пьедестал: золото взяла Алена Косторная, серебро — Анна Щербакова, а бронзу — Александра Трусова. Молодой фигурист Дмитрий Алиев стал первым в одиночном мужском катании, а в парах победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В еще одной номинации — танцевальных дуэтах — золото завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, что всего пару месяцев назад те же наши девушки-спортсменки поделили пьедестал на Гран-при в Италии, причем в том же порядке.