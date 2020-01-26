НОВОСТИ

«Последний раз такое было в эпоху Навки и Плющенко!»: Россия празднует триумф на ЧЕ

Российские фигуристы стали лучшими во всех категориях.

«Последний раз такое было в эпоху Навки и Плющенко!»: Россия празднует триумф на ЧЕ
Молодая смена достойна чемпионов Евгения Плющенко и Татьяны Навки. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look

26 января в австрийском городе Граце завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Финал соревнования превратился в триумф российских спортсменов: 10 из 12 медалей досталось представителям нашей страны.

«Россия разгромила Европу в фигурном катании, последний раз такое было в эпоху Навки и Плющенко! — появилась запись на странице ледового шоу Татьяны Навки в Instagram. — Браво! Поздравляем наших спортсменов и очень гордимся ими».

Наши девушки-одиночницы заняли весь пьедестал: золото взяла Алена Косторная, серебро — Анна Щербакова, а бронзу — Александра Трусова. Молодой фигурист Дмитрий Алиев стал первым в одиночном мужском катании, а в парах победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В еще одной номинации — танцевальных дуэтах — золото завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, что всего пару месяцев назад те же наши девушки-спортсменки поделили пьедестал на Гран-при в Италии, причем в том же порядке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра ТрусоваАлена КосторнаяАнна ЩербаковаДмитрий АлиевНовости googleспортфигурное катаниеЧемпионат Европы
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Последний раз такое было в эпоху Навки и Плющенко!»: Россия празднует триумф на ЧЕ
Интересно?
Поделись с друзьями: