Татьяна Кравченко с героями «Сватов» покаталась на горных лыжах

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в Instagram разместила снимок, на котором она в обществе главных героев полюбившейся миллионам россиян ленты на одном из горнолыжных курортов. «Все вместе», — подписала актриса фотографию.

На снимке можно увидеть всех основных героев сериала. Здесь же замечательный актер Федор Добронравов. В комментариях пользователи заметили, что «Сваты» — самый лучший сериал о семье. Многие стали спрашивать, когда же наконец у ленты будет продолжение.

больше по теме Татьяна Кравченко обозначила сроки выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты» Поклонникам легендарной картины осталось недолго ждать новых серий.

Напомним, что на данный момент отснято несколько новых серий сериала «Сваты». Правда, работы в какой-то момент по независимым от актеров причинам были приостановлены. Известно, что примерные сроки выхода на экраны продолжения картины – 2021 год.

Все герои не раз в интервью подчёркивали, что и сами уже заждались новых серий и похождений своих героев. По их словам, «Сваты» сделали каждого из них известными на всю страну персонажами.