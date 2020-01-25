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Татьяна Кравченко с героями «Сватов» покаталась на горных лыжах

На страничке звезды сериала в соцсетях появилась красивая фотография с курорта.

Татьяна Кравченко с героями «Сватов» покаталась на горных лыжах
Кравченко покаталась на горных лыжах с героями "Сватов"/http://globallookpress.com/

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в Instagram разместила снимок, на котором она в обществе главных героев полюбившейся миллионам россиян ленты на одном из горнолыжных курортов. «Все вместе», — подписала актриса фотографию.

На снимке можно увидеть всех основных героев сериала. Здесь же замечательный актер Федор Добронравов. В комментариях пользователи заметили, что «Сваты» — самый лучший сериал о семье. Многие стали спрашивать, когда же наконец у ленты будет продолжение.

Напомним, что на данный момент отснято несколько новых серий сериала «Сваты». Правда, работы в какой-то момент по независимым от актеров причинам были приостановлены. Известно, что примерные сроки выхода на экраны продолжения картины – 2021 год.

Все герои не раз в интервью подчёркивали, что и сами уже заждались новых серий и похождений своих героев. По их словам, «Сваты» сделали каждого из них известными на всю страну персонажами.

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Тэги:

Сериал "Сваты"Татьяна КравченкоФедор Добронравов
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Татьяна Кравченко с героями «Сватов» покаталась на горных лыжах
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