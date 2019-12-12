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«Нужно было идти в медицинский»: Кравченко высказалась о минусах актерской профессии

По словам звезды сериала «Сваты», в ее жизни были моменты, когда она жалела о выбранной профессии.

«Нужно было идти в медицинский»: Кравченко высказалась о минусах актерской профессии
Кравченко высказалась об актерской невостребованности/http://globallookpress.com/

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в Instagram высказалась об актерской невостребованности. Как известно, на это часто жалуются многие актеры, которые отмечают, что порой годами ждут интересных предложений в кино.

«Каюсь, бывали моменты, когда жалела, что пошла в актрисы. Думала про себя: «Нужно было идти в медицинский. Сейчас не мучилась бы своей невостребованностью, а приносила пользу людям!» Про эти размышления вспомнила совсем недавно, когда снимали последний сезон сериала «Сваты», — заметила звезда.

Также Кравченко вспомнила, как ее коллега по сериалу, Федор Добронравов, однажды приехал довольный на съемочную площадку. Он рассказал, что у некоторых его знакомых случался эмоциональный подъем и прилив жизненных сил после просмотра сериала. Актер очень гордится тем фактом, что сериал благоприятно влияет на людей.

Напомним, что сериал «Сваты» уже десять лет пользуется огромной зрительной любовью. На данный момент съемки очередного сезона заморожены. Впрочем, ранее актер Федор Добронравов отмечал, что зрители обязательно в недалеком будущем увидят новые серии.

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Сериал "Сваты"Татьяна КравченкоФедор Добронравов
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«Нужно было идти в медицинский»: Кравченко высказалась о минусах актерской профессии
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