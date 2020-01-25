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Анна Нахапетова поделилась снимком в бикини с отдыха в Мексике

Балерина и актриса попросила поклонников оценить не ее тело, а красоту вокруг.

Анна Нахапетова поделилась снимком в бикини с отдыха в Мексике
Нахапетова опубликовала снимок в бикини с отдыха/http://globallookpress.com/

Балерина и актриса Анна Нахапетова поделилась в Instagram снимком в бикини. Сейчас старшая дочь знаменитой актрисы Веры Глаголевой находится на отдыхе в Мексике.

«Знаю, знаю, что девушки в купальнике, да ещё и в моем возрасте, это как бы уже совсем не очень. Однако здесь не в полуголом теле дело, здесь дело в красоте вокруг!» — заметила Анна Нахапетова, которая на красивой фотографии сидит около бассейна.

Отметим, что в этом году Анне Нахапетовой, которая так «стыдится» своего возраста, исполнится 42 года. Старшая дочь Веры Глаголевой стала известной балериной и актрисой. Она танцует в Большом театре и снимается в кино.

Много лет назад Анна Нахапетова снялась в картине «Воскресный папа». Она исполнила роль дочери Веры Глаголевой. Позже она играла еще в нескольких картинах. В 2006 году вышла замуж за артиста Большого театра Егора Симачева. От него в том же году она родила дочь Полину. Спустя несколько лет Анна Нахапетова развелась. Сейчас она крайне неохотно делится подробностями своей личной жизни.

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Тэги:

Анна НахапетоваВера ГлаголеваЕгор СимачевМексикаПолина Симачева
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Анна Нахапетова поделилась снимком в бикини с отдыха в Мексике
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