Нахапетова поделилась снимком внуков Глаголевой во главе с маленьким Овечкиным

Балерина Анна Нахапетова, старшая дочь скончавшейся два года назад от рака актрисы Веры Глаголевой, в Instagram разместила серию снимков с торжества по случаю дня рождения Сергея Овечкина. Сыну хоккеиста и модели Анастасии Шубской 18 августа исполнился годик.

«Какой же прекрасный получился праздник. У суперпарня, конечно, потрясающие родители и с этим не поспоришь. С такой любовью и заботой было всё продумано и столько всего придумано, что мы ещё долго будем вспоминать этот волшебный день! Спасибо», — написала Анна Нахапетова.

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На одном из снимков можно увидеть сразу четырех внуков Веры Глаголевой. На фотографии дочь Нахапетовой Полина Симачева, которой сейчас 12 лет. Она как раз держит на руках Сережу Овечкина, главного виновника торжества. Также вместе с ними стоят два внука Веры Глаголевой — Кирилл и Мирон. Это дети ее средней дочери Марии.

Привлекает внимание и еще одна фотография. На снимке можно увидеть огромный торт, где в виде фигурок изображены Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская.