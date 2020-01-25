НОВОСТИ

«Вот это стиль»: Лобода оценила фото «золотого» состава «ВИА Гра» с Брежневой и Грановской

Первое появление популярной исполнительницы в группе произошло в 2004 году.

«Вот это стиль»: Лобода оценила фото «золотого» состава «ВИА Гра» с Брежневой и Грановской
Лобода опубликовала архивный кадр времен "ВИА Гра"/http://globallookpress.com/

Певица Светлана Лобода в сторис Instagram опубликовала архивную фотографию, которая была сделала примерно пятнадцать лет назад. На кадре она в так называемом «золотом» составе группы «ВИА Гра». Этот музыкальный коллектив в начале двухтысячных годов был одним из самых популярных в стране. Певицы собирали полные залы по всей России.

Группа "ВИА Гра". Фото
Лобода поделилась архивным снимком/https://www.instagram.com/lobodaofficial/

На снимке, кроме Светланы Лободы можно увидеть Надежду Грановскую и Веру Брежневу. «Вот это стиль», — подписала снимок Светлана Лобода. Исполнительницы на фотографии, надо признать, действительно мало узнаваемы.

Отметим, что Светлана Лобода пришла в группу «ВИА Гра» на замену Анны Седоковой, которая в 2004 году забеременела и ушла в декрет. Новость многих фанатов коллектива повергла в шок. Первое большое появление новой участницы перед публикой произошло 4 июня 2004 года на премии «Муз ТВ».

Любопытно, что фанаты очень часто выражали свое недовольство Светланой Лободой. Многим она откровенно не нравилась. Позже на ее место пришла Альбина Джанабаева, нынешняя супруга музыканта Валерия Меладзе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СедоковаВера БрежневаГруппа "ВИА Гра"Надежда ГрановскаяСветлана Лобода
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вот это стиль»: Лобода оценила фото «золотого» состава «ВИА Гра» с Брежневой и Грановской
Интересно?
Поделись с друзьями: