«Вот это стиль»: Лобода оценила фото «золотого» состава «ВИА Гра» с Брежневой и Грановской

Первое появление популярной исполнительницы в группе произошло в 2004 году.

Певица Светлана Лобода в сторис Instagram опубликовала архивную фотографию, которая была сделала примерно пятнадцать лет назад. На кадре она в так называемом «золотом» составе группы «ВИА Гра». Этот музыкальный коллектив в начале двухтысячных годов был одним из самых популярных в стране. Певицы собирали полные залы по всей России.

На снимке, кроме Светланы Лободы можно увидеть Надежду Грановскую и Веру Брежневу. «Вот это стиль», — подписала снимок Светлана Лобода. Исполнительницы на фотографии, надо признать, действительно мало узнаваемы.

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Отметим, что Светлана Лобода пришла в группу «ВИА Гра» на замену Анны Седоковой, которая в 2004 году забеременела и ушла в декрет. Новость многих фанатов коллектива повергла в шок. Первое большое появление новой участницы перед публикой произошло 4 июня 2004 года на премии «Муз ТВ».

Любопытно, что фанаты очень часто выражали свое недовольство Светланой Лободой. Многим она откровенно не нравилась. Позже на ее место пришла Альбина Джанабаева, нынешняя супруга музыканта Валерия Меладзе.