Светлана Лобода продемонстрировала «бесконечные» ноги в тунике с разрезами

Светлана Лобода, как и многие другие звезды, уехала в отпуск сразу после Нового года. Она предпочла с семьей провести время в Мексике. Там она проводит время со своими детьми. У певицы подрастают восьмилетняя дочь Евангелина и годовалая Тильда. Ранее артистка показала, как проводит время с наследницами на отдыхе. Примечательно, что даже в тропиках звезда старается выглядеть максимально стильно.

На днях Лобода уже отметилась в кожаном боди, а потом предстала в шортах и трендовой блузке. Похоже, что певица привезла с собой целый чемодан нарядов, так как накануне она утроила фотосессию на отдыхе. На этот раз артистка предстала в белой длинной тунике с вырезами и экстремальным декольте. Наряд позволил Светлане похвастаться стройными и словно «бесконечными» ногами, а также подчеркнуть загар.

«Я дышу — и значит, я люблю. Я люблю — и, значит, я живу», — процитировала она Владимира Высоцкого.

Поклонники были сражены образом Лободы. Певица получила множество комплиментов. «Ну и ноги, Света», «Без челки, просто класс!!!», «Божественно красиво», «Настоящая Афродита», «Какая шикарная», «Свет, обычно я стесняюсь такое писать, но Вы здесь просто Богиня», «Вы прекрасна!» «Классный образ», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что фигуре звезды завидуют многие коллеги. Ранее Ксения Собчак призналась, что повесила фото певицы на своем холодильнике для мотивации. Чтобы выглядеть подтянутой, 37-летняя знаменитость регулярно занимается спортом. Лобода не раз признавалась, что жить не может без работы. Вот и на этот раз она прервала отпуск ради пары концертов, а потом вернулась на курорт к детям.