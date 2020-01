Тяжелое расставание: экс-бойфренд Рианны требует от СМИ удалить их совместные фото

Известная американская певица привлекает к себе внимание не только красотой и вокалом, но и тайнами личной жизни. Только недавно по Сети появилась новость о том, что 31-летняя артистка рассталась с богатым саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем, с которым была вместе три года, но особо не афишировала свои отношения.

Конечно, горячая и востребованная певица вряд ли бы стала покорной женой в восточном стиле. Но, похоже, что разрыв был для предпринимателя крайне болезненным. Такой вывод сделал основатель новостного портала BlackSportsOnline Роберт Литтал. Журналист сообщил в Twitter, что экс-бойфренд Рианны вышел на него и потребовал удалить с сайта совместные фотографии пары, которые были сделаны еще в 2017 году, когда начинался их роман.

Rihanna's billionaire ex just hit me with a request to take down a pic of him and Riri that has been up since 2017. A whole three years, I don't think he is taking the breakup well

— Robert Littal (@BSO) January 22, 2020