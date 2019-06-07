Рианна со своим бойфрендом-миллиардером отдыхают в Европе

Пара проводит время вместе, пока звезда не приступила к работе над новой пластинкой.

Не так давно стало известно, что Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома в полном уединении, а пока певица решила немного отдохнуть. Она отправилась в Италию со своим молодым человеком — миллиардером Хассаном Джамилем.

Как сообщает Elle, знаменитость отлично проводит время, катается с бойфрендом на яхте и у них был ужин в ресторане с его близкими.

Издание напоминает, что пара вместе уже два года. Впервые папарацци застали их на испанском курорте. Тогда источник, близкий к Рианне, рассказал, что она старалась держать их отношения в тайне, но они вместе гораздо дольше, чем об этом известно.

«Их отношения по-настоящему серьезны, они проводят много времени вместе вдали от посторонних взглядов. Его семья очень богата и не распространяется о себе», — рассказал инсайдер.

Стоит отметить, что Рианна тоже весьма состоятельна. Только на этой неделе журнал Forbes назвал ее самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, ее состояние оценили в 600 миллионов долларов.