ЗВЕЗДЫ

Рианна со своим бойфрендом-миллиардером отдыхают в Европе

Пара проводит время вместе, пока звезда не приступила к работе над новой пластинкой.

Рианна со своим бойфрендом-миллиардером отдыхают в Европе
Рианна Фото: Globallookpress

Не так давно стало известно, что Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома в полном уединении, а пока певица решила немного отдохнуть. Она отправилась в Италию со своим молодым человеком — миллиардером Хассаном Джамилем.

Как сообщает Elle, знаменитость отлично проводит время, катается с бойфрендом на яхте и у них был ужин в ресторане с его близкими.

Издание напоминает, что пара вместе уже два года. Впервые папарацци застали их на испанском курорте. Тогда источник, близкий к Рианне, рассказал, что она старалась держать их отношения в тайне, но они вместе гораздо дольше, чем об этом известно.

«Их отношения по-настоящему серьезны, они проводят много времени вместе вдали от посторонних взглядов. Его семья очень богата и не распространяется о себе», — рассказал инсайдер.

Стоит отметить, что Рианна тоже весьма состоятельна. Только на этой неделе журнал Forbes назвал ее самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, ее состояние оценили в 600 миллионов долларов.

Вам может быть интересно:

Рианна обошла Мадонну в списке самых богатых певиц В чулках и на шпильках: Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье Мастерица на все руки: Рианна займется дизайном мебели

Тэги:

миллиардер Хассан ДжамильРианна
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рианна со своим бойфрендом-миллиардером отдыхают в Европе
Интересно?
Поделись с друзьями: