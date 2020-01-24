«Хочется верить, что мы на этом не остановимся»: Плющенко высказался о победе Алиева

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российский фигурист Дмитрий Алиев, который стал чемпионом Европы по фигурному катанию, достоин победы.

Отметим, что последний раз на верхнюю ступень пьедестала почета среди россиян поднимался как раз Плющенко в далеком 2012 году. После этого наши спортсмены на континентальных первенствах терпели неудачи.

Как сказал супруг продюсера Яны Рудковской, он рад, что после длительной паузы российские спортсмены смогли победить.

«Хочется верить, что мы на этом не остановимся», — заметил фигурист.

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Как сказал Плющенко, теперь нашим ребятам важно хорошо подготовиться к чемпионату мира, который в этом году пройдет в марте в канадском Монреале. Именно этот турнир станет важным этапом в подготовке к Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

По словам Плющенко, Алиев победу, безусловно, заслужил. Он долго шел к своей цели и наконец-то ее достиг. Особенно рад Плющенко, что Алиев освоил многие четверные прыжки, без которых сегодня победить невозможно, сообщает ТАСС.