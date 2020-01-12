Рудковская поделилась снимками, сделанными в день знакомства с Плющенко

Яна Рудковская смогла стать бизнесвумен и продюсером. Уже больше 10 лет она состоит в браке с Евгением Плющенко. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Правда не так давно появились слухи, что фигурист неверен своей избранницы. Якобы у него есть любовница, с которой он проводит больше времени, чем с женой. Однако сам спортсмен позже эту информацию опроверг.

По словам Евгения, у него совершенно нет свободного времени. Ко всему прочему, Яна постоянно находится рядом с ним. Она помогает фигуристку готовится в ледовым шоу и сопровождает его во время гастролей. В 2017 году влюбленные также обвенчались в церкви. А 12 января Рудковская напомнила, как познакомилась с Плющенко 13 лет назад. Эта судьбоносная встреча произошла в Лондоне. Теперь звезда хранит снимки, которые были сделаны спустя 15 минут после их первой встречи.

В кадре продюсер в в полушубке и черном наряде позирует рядом с олимпийским чемпионом. При этом Плющенко облачен в черную рубашку. Волей случая, они оделись в одной цветовой гамме.

«Сегодня 13 лет как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились, Женя представлял на фестивале „Русская Зима“ заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 , а Дима Билан выступал там. Никто тогда не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в наш долгосрочный творческий союз с Димой.», — поделилась Рудковская.

Она подчеркнула, что кадры были сделаны спустя 15 минут после их знакомства с фигуристом. Некоторые из фото блондинка показала впервые. «Спасибо, что ты есть у меня, спасибо за роскошный подарок, и я хочу нам пожелать, чтобы наша мечта в этом году превратилась в реальность», — добавила Яна. К слову, у супругов подрастает общий сын Александр. Но Плющенко мечтает о дочке. Ради этого 45-летняя бизнесвумен даже прибегла к ЭКО. По всей видимости, именно рождение дочери она имела в виду, говоря о мечте.