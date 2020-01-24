Дочь Сергея Бодрова дебютировала в кино в фильме своего деда

Дочь пропавшего без вести в 2002 году в Кармадонском ущелье Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла эпизодическую роль в картине своего деда Сергея Бодрова-старшего «Калашников». Он выступает сценаристом и сопродюсером фильма. Картина выйдет в феврале этого года.

Отметим, что когда пропал ее отец, Ольге было всего четыре года, а ее брату — всего месяц. Жена Сергея Бодрова поднимала детей в одиночку. Ранее она признавалась, что в ее жизни так и не появилось больше мужчины. Настолько сильно она любила мужа, который стал кумиром для целого поколения.

Известно, что в 2016 году Ольга Бодрова поступила в ГИТИС. С однокурсниками о знаменитом отце и деде она никогда не распространялась. При этом все ее знакомые отмечают, что фильмы пропавшего без вести отца Ольга знает наизусть.

В этом году она оканчивает обучение актерскому мастерству на бюджетном отделении мастерской Леонида Хейфеца, играет в спектаклях Академии Русского театра, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Сергей Бодров-младший получил широкую известность после картин «Брат» и «Брат-2». Эти фильмы сразу после их выхода на экраны стали культовыми. Режиссер в Кармадонском ущелье работал над лентой «Связной», когда сошел ледник Колка.

Вся съемочная группа режиссера пропала без вести. После ходило много слухов, что тело Сергея Бодрова якобы было найдено. Даже поговаривали, что он остался в живых. Впрочем, все эти разговоры не имели под собой никакой почвы. Известно, что ледник, который погубил Бодрова и его товарищей, будет таять не один десяток лет.