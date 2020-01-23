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Слуцкая вела с детьми воспитательные беседы после появления нового мужчины в семье

Полтора года назад фигуристка вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.

Слуцкая вела с детьми воспитательные беседы после появления нового мужчины в семье
Слуцкая рассказала о своей семье/http://globallookpress.com/

Серебряный призер Олимпиады Ирина Слуцкая в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что ей было непросто объяснить своим сыну и дочери от первого брака, что у нее роман с бизнесменом Алексеем Говыриным.

Полтора года назад она вышла замуж за предпринимателя. В декабре прошлого года родила от него дочь Киру.

«Алексей для них в первую очередь друг. Он им во всем с первого дня помогал. Мы ведем с детьми и воспитательные беседы. Им было, конечно, в первое время тяжело. Спрашивали, почему папа живет не с нами. Артем долго копил все в себе, а потом мы с ним поговорили на эту тему. Он успокоился. А из Вари все это вылетало сразу. Порой у меня вставали волосы дыбом от ее слов. Я объясняла ей, что у нее есть и мама, и папа. Сегодня они спокойно ездят к папе. Проводят там время, потом возвращаются домой», — сказала Ирина Слуцкая.

Рассказала Слуцкая и о младшей дочери.

«Имя у нее редкое. Мы с мужем хотели, чтобы оно было международным. Я надеюсь, что наши дети будут, когда вырастут — детьми мира. Кира — оно и красивое, и звучное, и сильное имя. Православное. Мы с мужем обоюдно выбирали его. Было много различных предложений», — заявила фигуристка.

Сегодня ее дети от первого брака привязались к Кире.

«Артем в ней души не чает. У Варвары была ревность. У нее, как мне кажется, и сейчас есть затаенная обида. Маму теперь приходится делить не только с братом, но и с сестрой. Артем говорит своей сестре: «У нас еще одна сестра, успокойся», — отметила спортсменка.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алексей ГовыринИрина Слуцкая
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Слуцкая вела с детьми воспитательные беседы после появления нового мужчины в семье
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