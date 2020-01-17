Звездные истории

Ирина Слуцкая: «С дочкой провожу намного больше времени, чем со старшими детьми»

Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая родила девочку в ноябре прошлого года.

Ирина Слуцкая: «С дочкой провожу намного больше времени, чем со старшими детьми»
Ирина Слуцкая с новорожденной дочкой. Фото: Инстаграм

Роды проходили в строгой секретности в одной из клиник Москвы. Спортсменка призналась, что боялась рожать, поэтому предпочла не афишировать беременность. Слава богу — все прошло хорошо, поэтому Ирина теперь может рассказать нам, как растет малышка Кира.

— Кира очень часто улыбается, крутится, вертится, голову держит, у нее даже появляется осознанный взгляд. Хорошо реагирует на свое имя и, кстати, четко изъявляет свои желания. Например, плачет по-разному, если хочет поесть или что-то болит. Мне кажется, скоро уже пойдет. (Улыбается.)

Ирина Слуцкая с новорожденной дочкой. Фото
Ирина Слуцкая с новорожденной дочкой. Фото: Инстаграм

— Загородная экология благополучно сказывается на ребенке? Не болеете?

— Тьфу-тьфу, мы не болеем, у нас все хорошо, за городом я уже десять лет живу. И прививки мы все делаем. Я, конечно, как и любая мама, тоже опасаюсь различных последствий от прививок, но мы все равно выполняем их по графику.

— Вам, наверное, няни помогают?

— Да, у меня есть одна помощница, но я бы не сказала, что она прям няня. Просто помогает и по хозяйству, и со старшими детьми, и с младшей, соответственно. Но основную нагрузку я беру на себя, ну и, конечно же, без мужа не обходится. Честно скажу, что сейчас я провожу с ребенком намного больше времени, чем проводила со своими старшими.  

Старшие дети Ирины Слуцкой. Фото
Старшие дети Ирины Слуцкой. Фото: Инстаграм

— Думаете уже о детском саде? Нам часто жалуются, что дети там часто болеют и многие родители изначально против этого учреждения…

— Да, я планирую отдавать Киру в детский сад. У меня оба ребенка ходили в эти учреждения за несколько лет до школы, обязательно. И у нас очень хороший садик, в который дети шли с удовольствием.

Сейчас у меня на примете есть еще одно учреждение, куда бы я хотела Киру отдать, но это будет не раньше ее пятилетия. Но сад нужен, я считаю. Во-первых, это социализация, детям там интересно. Во-вторых, дети там играют и физические упражнения полезные выполняют. Я за садик двумя руками «ЗА!».

Кира — это уже третий ребенок Ирины: старших сына (12 лет) и дочь (9 лет) она родила в браке с Сергеем Михеевым, однако супруги расстались после 17 лет брака. Сейчас фигуристка счастлива с бизнесменом Алексеем Говыриным. Дети быстро нашли общий язык с новым избранником мамы.

Фигуристка Ирина Слуцкая. Фото
Фигуристка Ирина Слуцкая. Фото: Инстаграм

В одном из интервью Ирина рассказывала, что нынешний супруг делал ей предложение руки и сердца несколько раз! Однако спортсменка долго не соглашалась на свадьбу – не хотелось шумихи. В итоге влюбленные расписались скромно и не стали устраивать пышные застолья.

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Ирина Слуцкая: «С дочкой провожу намного больше времени, чем со старшими детьми»
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