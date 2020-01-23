Сашу Плющенко вместе с отцом в Японии встретили как героев

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видеозапись. На кадрах можно увидеть, как он со своей супругой, продюсером Яной Рудковской, и сыном Сашей прибыл в Японию. В Стране восходящего солнца двукратный олимпийский чемпион будет участвовать в ледовом шоу.

На кадрах видно, что японские болельщики встретили Евгения Плющенко и его сына как героев. Их любят в Стране восходящего солнца. К примеру, японцы принесли прямо в аэропорт российские флаги, на которых можно увидеть имя сына Евгения Плющенко.

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«Саша!», «Саша!» – стали кричать мальчику японцы, как только он появился перед ними. Сначала юный фигурист не хотел подходить к японским фанатам, однако продюсер Яна Рудковская, его мать, настояла, чтобы они с Евгением Плющенко помахали болельщикам, которые этому были очень рады.

Отметим, что Александр Плющенко чуть ли не с рождения на коньках. Он уже добивался успехов на небольших турнирах. Причем обыграл соперников, которые старше его на несколько лет.