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Плющенко едва не лишился глаза на тренировке по хоккею

Фигурист вспомнил, что впервые в жизни почувствовал страх.

Плющенко едва не лишился глаза на тренировке по хоккею
Плющенко и команда/Фото: https://www.instagram.com/p/BzU8BhCCQam/

Евгений Плющенко едва не лишился глаза на тренировке по хоккею. Игра с клюшкой и шайбой является страстью Евгения наравне с фигурным катанием – спортсмен с энтузиазмом борется с соперниками в составе «Ледяных волков». Одна из таких игр закончилась для Евгения печально: во время столкновения корпус в корпус соперник попал клюшкой олимпийскому чемпиону в лицо. Что происходило дальше, Евгений помнит уже не так отчетливо.

«Клюшка залетела мне под визор. Первое ощущение – что-то произошло с глазом. Когда я лег, то почувствовал, что течет кровь. У меня впервые в жизни появился страх. Страх быть одноглазым. Это ужасное состояние!», — рассказал он в передаче «ЯнаСупер».

Когда Яна Рудковская увидела состояние мужа, у нее не нашлось слов, чтобы описать свои эмоции. Продюсер лишь всплеснула руками.

«На самом деле, Яна тогда спокойно отнеслась, что мне очень понравилось. Будем лечиться», — утешил Плющенко поклонников.

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Евгений ПлющенкоПлющенко новостиПлющенко травмахоккейЯна Супер
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Плющенко едва не лишился глаза на тренировке по хоккею
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